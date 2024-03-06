الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إرادة ملكية بالمصادقة على الموازنة العامة لعام 2024

صدور إرادة ملكية - (تعبيرية)
صدور إرادة ملكية - (تعبيرية)
صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي تم نشره في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأربعاء.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
إرادة ملكية - (تعبيرية)

إرادة ملكية بترفيع طبيشات والعودان والعوران إلى رتبة لواء

22 شباط 2024
اقرأ أيضا
البطالة

"بيت العمال": معدلات البطالة ما تزال مرتفعة بصورة مقلقة

منذ 48 دقيقة
أمين عام وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة يلتقي المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتس

القطارنة: ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف الحرب على غزة

منذ1 ساعة
جرش

اجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وباردة نسبيا حتى السبت

منذ4 ساعة
التوقيع على الإطار البرامجي القُطري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في الأردن

برنامج عمل الفاو في الأردن يستهدف 4 أولويات

منذ21 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يستقبل وزير السياحة والآثار المصري السابق د. خالد العناني

الأردن يدعم ترشح العناني لمنصب مدير عام اليونسكو

منذ23 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

منح دراسية للأردنيين من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة (رابط)

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

ملك يخاطر بحياته لقضايا أمته

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تدهورت العلاقات الأردنية السورية أكثر؟

ماهر أبو طير |اليوم

تسخين حزبي متأخر أم حراك انتخابي مبكر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
المجاعة في غزة

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05
 
 