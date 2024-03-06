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الأربعاء 06 آذار 2024
1:05 م
إرادة ملكية بالمصادقة على الموازنة العامة لعام 2024
صدور إرادة ملكية - (تعبيرية)
صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي تم نشره في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأربعاء.
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الجريدة الرسمية
الموازنة العامة
ارادة ملكية
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