الثلاثاء 25 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إرادة ملكية بترفيع قضاة (أسماء)

إرادة ملكية سامية
إرادة ملكية
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (164) لسنة 2023 تاريخ 13/7/2023 والمتضمن ترفيع القضاة المذكورة أسمائهم تالياً إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتبارًا من تاريخ 1/8/2023.اضافة اعلان
قاضي محكمة استئناف عمان محمد جادالله عبد خصاونة.
قاضي المحكمة الادارية الدكتور هشام مفضي سالم المجالي.
قاضي محكمة استئناف عمان حازم نعيم يعقوب الصمادي.
قاضي محكمة استئناف عمان صالح محمود يونس غضيه .
مفتش المحاكم القاضي الدكتور عبدالمحي اسليم سلمان القراله.
أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد مفلح خالد اللوزي.
مفتش المحاكم القاضي الدكتور خالد رضوان احمد السمامعه .
القاضي المعار ايوب سالم فلاح السواعير.
رئيس محكمة عمان الابتدائية القاضي الدكتورة نهاد عبدالكريم خليل الحسبان.
قاضي محكمة استئناف عمان محمد احمد هويشل الطراونه.
قاضي محكمة استئناف عمان طه حامد علي الضمور.
قاضي محكمة استئناف عمان حسين عبدالحافظ ضيف الله الضرابعه.
القاضي المعار ايمن سالم مفلح الجعافره.
قاضي محكمة استئناف اربد انور حسن محمد أبو عيد.
قاضي محكمة استئناف عمان قاسم محمد صالح أبو داوود.
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