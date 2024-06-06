إرادة ملكية بترفيع ولي العهد إلى رتبة رائد

صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

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وقام قائد لواء الملك الحسين بن طلال المدرع/40، بتعليق الرتب العسكرية الجديدة لسموه ولمجموعة من ضباط اللواء، بعد صدور الإرادة الملكية السامية.

يشار إلى أن سمو ولي العهد تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في العام 2017، وحصل خلال السنوات الماضية على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية بمجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوات البحرية، والطيران العمودي.

وبدأ سمو ولي العهد خدمته في اللواء قبل نحو عامين، قائدا لفصيل مشاة آلي في كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية، ويشغل سموه حاليا وظيفة مساعد قائد سرية دبابات في كتيبة المدرعات/2 الملكية.