الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إرادة ملكية بتعيين الرفاعي أمينا عاما للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي
الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اعتباراً من 19/10/2023.

وللرفاعي خبرة 30 عاماً في إدارة مؤسسات التعليم العالي، وتدرج في الإدارة من رئيس قسم إلى عميد ونائب رئيس لمدة 8 سنوات في جامعتي الأميرة سمية للتكنولوجيا واليرموك، ورئيسا لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لمدة 8 سنوات.اضافة اعلان

ويعمل حاليا مستشارًا لسمو رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ورئيس هيئة المستشارين، وعضو فريق العمل الاستشاري الزمالي للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وعضو مجلس التعليم العالي، وعضو مجلس التربية والتعليم.

وحصل الرفاعي عام 1993 على جائزة شومان لأفضل عالم عربي شاب في الرياضيات والإحصاء والحاسوب، وجائزة أفضل مدرس في جامعة اونينيتونو الإيطالية للتعلم عن بعد عام 2005.

وعمل رئيساً لمجلس إدارة محطة العلوم البحرية، ورئيساً لمجلس إدارة مركز التميز للمكتبات في الجامعات الأردنية، ورئيس تحرير المجلة الأردنية للرياضيات والإحصاء، وممثلا للأردن في مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأورومتوسطية (يونيمد)، وعضو مجلس إدارة برنامج فولبرايت الأميركي، والرئيس الفخري لجمعية الفيزياء الأردنية.

وساهم الرفاعي في الحصول على دعم خارجي للعديد من المشاريع المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وله ما يزيد على 60 بحثًا معظمها منشور في مجلات عالمية متخصصة وشارك في تأليف 8 كتب في مجال تخصصه، وحاصل على درجة الدكتوراة في الرياضيات من جامعة ولاية كولورادو الأميركية عام 1989.
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