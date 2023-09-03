إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

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صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الأحد، بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول/سبتمبر لسنة 2023 ميلادية.