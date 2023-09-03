الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
آخر الأخبار
الأحد 03 أيلول 2023
3:26 م
إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة
إرادة ملكية - (تعبيرية)
صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الأحد، بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول/سبتمبر لسنة 2023 ميلادية.
اضافة اعلان
سمارة رئيسا لمجلس النقباء
منذ12 ساعة
ديوان الخدمة ينشر رابطا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف بالفئة الثالثة
منذ14 ساعة
العمل: إطلاق خدمة طباعة التصاريح بمركز الخدمات الحكومي في المقابلين
منذ16 ساعة
طقس صيفي اليوم وغدا وحار نسبيا الثلاثاء والأربعاء
منذ18 ساعة
مجلس الامة
ارادة ملكية
Copy
اقرأ أيضا
الصفدي: 100 مليون دولار من اليابان كقرض ميسر للأردن
منذ9 ساعة
الخلايلة: مجلس النواب داعم لتمكين المرأة
منذ9 ساعة
بصبوص: حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال
منذ9 ساعة
تخصيص 75 قاضيا ومدعيا عاما للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية
منذ10 ساعة
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
منذ11 ساعة
الصفدي: الأردن والمغرب نموذج متقدم للعلاقات القائمة على الثقة والاحترام
منذ12 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
عبدالكريم عبدالجليل ابوفخيدة
وفيات
|
منذ2 ساعة
جازية جادالله البحيصي
وفيات
|
منذ2 ساعة
صبحي محمد عياد الحربي
وفيات
|
منذ2 ساعة
عبدالحميد عودة الحسن العواملة
وفيات
|
منذ2 ساعة
باسم صالح حسن كراسنة
وفيات
|
منذ2 ساعة
مهند احمد عبدالرحمن القيسي
وفيات
|
منذ2 ساعة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
31 تموز 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن؟
الغد الأردني
|
15 تموز 2023
افكار و مواقف
الأمن الغذائي والطموح الأردني
خولة كامل الكردي
|
اليوم
لماذا ذهب الأمير إلى معان؟
ماهر أبو طير
|
اليوم
سنة أخيرة
جهاد المنسي
|
اليوم
اندماج الشباب في الأحزاب!
يعقوب ناصر الدين
|
اليوم
من هم حلفاء الأردن؟
سميح المعايطة
|
اليوم
تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية
مالك العثامنة
|
اليوم
ترجمات
مستقبل هيمنة الدولار
ترجمات
|
منذ5 ساعة
ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران
ترجمات
|
منذ5 ساعة
هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟
ترجمات
|
02 أيلول 2023
مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية
ترجمات
|
02 أيلول 2023
عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق
ترجمات
|
30 آب 2023
مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش
ترجمات
|
29 آب 2023