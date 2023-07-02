الأحد 02 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إرشادات من البحث الجنائي لحماية المركبات من السرقة

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البحث الجنائي
حددت إدارة البحث الجنائي مجموعة من الإرشادات لتجنب تعرض مركبات المواطنين لخطر سرقتها أو سرقة محتوياتها.
وقالت بحسب منشور لها على صفحتها على “الفيسبوك” اليوم الأحد، إن مديرية الأمن العام /إدارة البحث الجنائي تسعى دوماً إلى تعزيز فكرة الأمن الشامل، والحرص على سلامة المواطنين والممتلكات.اضافة اعلان
وفيما يلي الإرشادات:
1. التأكد من سلامة أبواب السيارة والاقفال الخاصة بها وكذلك زجاج النوافذ.
2. تزويد السيارة بجهاز إنذار ينطلق عند محاولة فتح الأبواب أو كسر الزجاج كما يفضل تجهيز السيارة بمفتاح يفصل الدائرة الكهربائية بالسيارة، على ان يركب في مكان لا يعرفه الا مالكها .
3. عدم مغادرة السيارة إلا بعد التأكد من غلق جميع الابواب والنوافذ وصندوق الامتعة وغطاء الموتور والسقف المتحرك.
4. عدم ترك مفتاح التشغيل داخلها أو تركها تدور لأي سبب كـ شراء بعض الحاجات أو التحدث مع شخص للحظة فلا تظن أنك أسرع من السارق إلى سيارتك.
5. عدم ترك مستندات السيارة أو رخصة الاقتناء داخلها لأن ذلك قد يساعد اللص على تزويرها وبيع السيارة بعد تغيير معالمها.
6. عدم ترك أشياء ثمينة أو متعلقات أو حقائب صغيرة ولو لم تحتوي على أشياء ثمينة لأن ذلك قد يغري بكسر زجاج السيارة وسرقتها.
7. في حالة ايقاف السيارة في الطريق العام يجب اختيار مكان مفتوح ذي إضاءة جيدة، وعدم تركها في الأماكن الخالية أو غير المأهولة لأن اللص يفضل ارتكاب جرائمه في مثل هذه الأماكن.
8. عدم ترك المفاتيح الاحتياطية داخل السيارة.
9. عدم تسليم مفتاح السيارة لأي شخص لا تعرفه.
10. التأكد من هوية أي شخص قد تضطر لاصطحابه معك في سيارتك فهناك حالات سرقة سيارات حصلت بسبب طيبة السائق.
11. تجنب الإعلانات المشبوهة التي يدعي أصحابها بأنهم مهتمون بشراء المركبات ولا تقم بإعطائها لأحد منهم لتجربتها إذا لم تكن واثقاً منه.
12. عند تعرضك لأي حدث طارئ مثل حادثة صدم أو إلقاء أي جسم غريب على مركبتك قم بإيقاف مركبتك بشكل آمن وإغلاقها بعد النزول منها حتى لا تعطي الفرصة لمفتعلي هذه الحوادث من أجل مغافلتك وسرقة مركبتك.
* في جميع الأحوال وعند تعرض مركبتك لا قدر الله للسرقة
ضرورة الإبلاغ فورا عبر الهاتف إلى مركز القيادة والسيطرة على الرقم المجاني 911 أو أرقام عمليات النجدة في كافة مديريات الشرطة 191 ومراجعة أقرب مركز أمني لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعميم عن المركبة، إخلاء المسؤولية في حال استخدامها من قبل السارق بشكل مخالف للقانون وتسريعاً في عملية العثور عليها.
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