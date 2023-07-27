الجمعة 28 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إستراتيجية بيئية رباعية لحماية التنوع

Untitled-1
تعبيرية
 حددت مسودة إستراتيجية بيئية ومناخية عربية أهدافا طموحة لتحقيق الحياد الكربوني، وحماية التنوع الحيوي، والحد من التلوث البلاستيكي خلال أربعة أعوام مقبلة.اضافة اعلان
وتسعى هذه الإستراتيجية، التي صاغ ملامحها خبراء بيئيون من الأردن، وفلسطين، وسورية، لدعم الجهود على صعيد منظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمن محاور عمل أربعة يندرج تحت مظلتها مجموعة من الأنشطة، والأدوات التي تحقق تلك الغاية.
وخلال اجتماع تشاوري عقدته مؤسسة هانس زايدل الألمانية، بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أول من أمس، وضع الخبراء تصوراتهم، ومقترحاتهم بشأن الإستراتيجية، التي يتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة من جانب المؤسسة.
وضمن محور الأمن الغذائي، ودعم أنظمة المياه، سيبدأ العمل على "تعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه، والتعاون في مجال الموارد المائية المشتركة بناء على مبادئ القوانين الدولية".
ويعاني ما يقرب من 60 % من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجهاد مائي مرتفع، أو مرتفع للغاية، نظرا لأن الزراعة كصناعة هي أكبر قطاع مستهلك للموارد المائية في المنطقة، وفق ما ورد في مسودة الإستراتيجية.
ويتزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني، والتوسع الحضري ونسب الري المرتفعة، حيث تمثل الزراعة 80 % إلى 85 % من إجمالي المياه المستهلكة، في حين تتصف الأراضي الزراعية بالشح، والهشاشة.
وبحسب بنود المسودة، تدهورت الأراضي الصالحة للزراعة بشكل كبير بسبب الاستخدام المكثف لها، ويقدر أن إنتاجيتها قد انخفضت بنسبة تصل إلى 35 %، ما يهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.
وفي الأردن "سـيصل العجز المائي إلى مليار متر مكعب مع نهاية العام 2100، في حين تقارب احتياجات المملكة المائية 500 مليون متر مكعب العام 2050، في وقت سينخفض فيه الإنتاج الزراعي لما يقارب 20 % العام 2100"، وفق تقديرات البلاغات الوطنية الرابعة.
وحول ما يتضمنه المحور الثاني في الإستراتيجية المتعلق بتحقيق الحياد الكربوني، اتفق الخبراء على ضرورة "تركيز العمل، وبالتنسيق مع أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات، للاستفادة من تجارب الدول المجاورة بشأن التعامل مع الحرائق، وصولا لتحقيق مبدأ الإدارة المتكاملة للغابات".
وباعتبار أن الغابات تتصف بأنها "بالوعة الكربون"، فإن "ثمة حاجة للتركيز على حمايتها من الاعتداءات والتدهور، والاعتماد على تقنيات حديثة في مجال الزراعة، وإعادة التأهيل مثل تقنية الشرنقة، ومياواكي اليابانية" في رأي الخبراء.
وتتلخص فكرة تكنولوجيا الشرنقة بأنها "حاضنة للشتلات الشجرية، ذات تكلفة منخفضة وقابلة للتحلل، والتي تمكن الأشجار من أن يتم غرسها بشكل مستدام، وبتكلفة ممكنة في الأتربة القاحلة والمتدهورة". 
وفي مجال حماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية فإن بنود مسودة الإستراتيجية ركزت على "تحسين نظام إدارة المحميات البرية والبحرية، وضمان المشاركة العادلة، والفعالة في اتخاذ القرارات ذات الصلة، مع إدراج أفضل الممارسات المحلية، والتقليدية في الإدارة الفعالة في هذا المجال في عمليات صنع القرار".
وفي شأن المحور الأخير المتعلق بإنهاء مشكلة التلوث البلاستيكي، وضعت الإستراتيجية جملة من الإجراءات من بينها "العمل على تعزيز الاقتصاد الدائري كمساهمة في تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ودعم نهج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وآليات تطبيق القانون".
نعي

آل باكير والصوص ينعيان فقيدتهم بسمة محمد الصوص منذ3 ساعة

النواب خلال جلسة سابقة لهم- (أرشيفية)

جدل "الجرائم الإلكترونية" ينتقل لـ"النواب" اليوم منذ24 ساعة

نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تطالب بتعديلات على "الجرائم الإلكترونية" منذ24 ساعة

"أطباء بلا حدود": سكان "مسافر يطا" يتعرضون لتهجير قسري

"أطباء بلا حدود": سكان "مسافر يطا" يتعرضون لتهجير قسري منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتحدث خلال جلسة مجلس النواب أمس - (تصوير: ساهر قدارة)

في 6 ساعات وبتعديلات طفيفة.. "النواب" يحسم الجدل ويقر "الجرائم الإلكترونية"

منذ2 ساعة
وزير الزراعة خالد حنيفات

الحنيفات يفتتح محطة لإنتاج تقاوي البطاطا في "البحوث الزراعية"

منذ2 ساعة
جانب من المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي أمس-(بترا)

الصفدي: لن نستطيع الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين بلا دعم دولي

منذ2 ساعة
وزير الخارجية أيمن الصفدي يصافح نظيره البريطاني خلال لقائهما في عمان أمس - (بترا)

كليفرلي في عمان.. 100 عام من العلاقات الأردنية البريطانية المتميزة

منذ2 ساعة
الملك لدى استقباله، بحضور ولي العهد، وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمس

الملك يبحث وكليفرلي تمكين اللاجئين من العودة الطوعية لبلدانهم

منذ2 ساعة
المؤسسة العامة للغذاء والدواء

افتتاح مبنى جديد لمختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات | منذ24 ساعة
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات | منذ24 ساعة
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
 