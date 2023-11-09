إصابة بليغة لمواطن أردني في غزة

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أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، بتعرّض مواطن أردني في غزة لإصابة بليغة، والعمل جار على نقله للمملكة، بعد تلقيه العلاج المناسب في المستشفى الاندونيسي.