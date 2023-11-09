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الخميس 09 تشرين الثاني 2023
9:54 ص
إصابة بليغة لمواطن أردني في غزة
الدمار في غزة
أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، بتعرّض مواطن أردني في غزة لإصابة بليغة، والعمل جار على نقله للمملكة، بعد تلقيه العلاج المناسب في المستشفى الاندونيسي.
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