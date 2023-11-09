الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة بليغة لمواطن أردني في غزة

دمار مبانٍ بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على غزة
الدمار في غزة

أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، بتعرّض مواطن أردني في غزة لإصابة بليغة، والعمل جار على نقله للمملكة، بعد تلقيه العلاج المناسب في المستشفى الاندونيسي.اضافة اعلان
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