 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تطبيق قواعد الاشتباك مع تاجر ومهرب للمخدرات في لواء الرويشد وإصابته بقدمه وضبط كمّيات كبيرة من المخدرات بحوزته

إصابة تاجر مخدرات في اشتباكات مع الأمن بالرويشد

ضبط كميات من المخدرات والأسلحة في الرويشد
قوات أمنية خاصة تطبق قواعد الاشتباك مع تاجر مخدرات - الرويشد

** 125 كفّ حشيش و 53 ألف حبّة مخدرة وثلاثة أسلحة ناريّة ما تم ضبطه في القضية  

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ قوّة أمنيّة خاصة مشتركة وبعد جمع المعلومات وتحديد مكان وجود أحد أخطر تجّار ومهربي المخدرات والمتعاملين مع مهربين إقليميين، نفّذت مداهمة للمكان ضمن لواء الرويشد. 

وأضاف أنّ المطلوب بادر بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة، حيث طبّقت معه قواعد الاشتباك مما أدّى إلى إصابته في منطقة القدم والسيطرة عليه، وجرى إسعافه للمستشفى، فيما أُلقي القبض على شخصين آخرين كانا برفقته.

اضافة اعلان



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ضُبط بحوزته 125 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و 53 ألف حبّة مخدرة وكمّية من مادة الكريستال المخدرة، وثلاثة أسلحة نارية اثنان منها أوتوماتيكيّان وبوشرت التحقيقات في القضية .

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
دراجات دفع رباعي

30 دراجة دفع رباعي للأمن العام

26 حزيران 2024
خطة مرورية

خطة أمنية ومرورية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

25 حزيران 2024
وحدة العمليات والسيطرة في الأمن العام

90 ألف اتصال طوارئ تعامل معها الأمن العام خلال أول ثلاث أيام من عيد الأضحى

19 حزيران 2024
فتح أبواب الزيارة أمام ذوي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عطلة العيد

الأمن يفتح أبواب الزيارة أمام ذوي نزلاء "الإصلاح والتأهيل"

16 حزيران 2024
اقرأ أيضا
وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والتربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة

الأشغال تنفذ حاليا 30 بناء مدرسيا بقيمة 64.5 مليون دينار

منذ4 ساعة
عمان

حالة الطقس.. أجواء حارة نسبيا اليوم وصيفية معتدلة غدا

منذ7 ساعة
الأردنيون يتبرعون بالدم لغزة

الأردنيون يتزاحمون للتبرع بدمائهم لغزة

منذ24 ساعة
طفل يشرب الماء أمس خلال الأجواء الحارة -(تصوير: ساهر قدارة)

أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة

28 حزيران 2024
وزارة التربية والتعليم

التربية: الصور المسربة لامتحان اللغة العربية غير صحيحة

27 حزيران 2024
رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، يزور رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة في سلطنة عُمان

الحنيطي يزور رئاسة أركان قوات السُّلطان المسلحة في سلطنة عُمان

27 حزيران 2024
افكار و مواقف

التوقعات بشأن حرب حزب الله إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات | منذ20 ساعة
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

قاعد

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !
 