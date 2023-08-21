الإثنين 21 آب 2023
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إصدار 379 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي

وزارة العدل
وزارة العدل
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ المحاكم في الأردن 207 عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس خلال تموز الماضي.
وقالت الوزارة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه جرى إصدار 379 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال الشهر الماضي.اضافة اعلان
ووفقا لنظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022، تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية بوضع "سوار إلكتروني" وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو مسار معين أو بكليهما.
وأصدرت المحاكم قرارات على 20 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني) خلال تموز 2023.
ويستخدم السوار أيضا بديلا عن التوقيف القضائي ما خلا حالة التكرار سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يرتديه المحكوم عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم.
وقالت الوزارة إنها اشترت (1500) سوار إلكتروني سوف يتم استخدامها لهذا الغرض، مشيرة إلى أن النظام قابل للتوسع مستقبلا ليستوعب 5000 سوار إذا اقتضت الحاجة ذلك.
وفي بياناتها الشهرية، قالت الوزارة إن المحاكم أجرت 9.4 جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي، فيما استقبلت 240 طلب مساعدة قانونية، لافتة إلى أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال شهر تموز بلغ 3.5 مليون.
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