الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

إطلاق أول منصة رقمية أردنية تهتم بالصم

منصة مسموع
منصة مسموع
أطلقت مساء أمس الثلاثاء، منصة "مسموع" الرقمية، وهي أول منصة رقمية أردنية تهتم بالصم، تقوم على نشر محتوى تعليمي وترفيهي بلغة الإشارة العربية، في حفل أقيم في "مرسم أم جنين"، في جبل اللويبدة.اضافة اعلان
ويأتي إطلاق المنصة الرقمية، بتنظيم من فريق عمل فيلم "سكون"، المنتجة بتول إبراهيم والمخرجة دينا نصار، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ونادي سمو الأمير علي للصم.
وانبثقت فكرة منصة "مسموع"، من الحملة التوعوية المرافقة للفيلم الروائي القصير "سكون" الذي يجسد رحلة شخصية لـ"هند"، الفتاة الموهوبة وبطلة الكراتيه ذات الإعاقة السمعية، والتي تؤدي دورها ملك نصار "11 عاماً" وهي من الصم.
وقالت مخرجة الفيلم دينا ناصر لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"،ان العمل يهدف الى خلق مساحة آمنة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مع الفنانين والتقنيين العاملين في الفيلم، حيث تم تدريبهم على العمل في مجال صناعة الأفلام من مختلف التخصصات.
وتحدثت مجموعة من صناع المحتوى الرقمي خلال حفل إطلاق منصة "مسموع"، عن المبادرة التي قامت بها شركة "مد مشّوش" للإنتاج، والتي تحولت من فيلم يحكي عن فتاة صماء، إلى مشروع إعلامي يهدف إلى مساعدة الصم على التعرف على ما يدور حولهم، من موضوعات اجتماعية و إنسانية وتعلمية وترفيهية، حيث يسهم صناع المحتوى الذين يجيدون لغة الإشارة، إلى تعريف الصم على شتى الموضوعات، من خلال مواد إعلامية يتم تقديمها عبر المنصة..
وأوضخت المخرجة ناصر أن فيلم "سكون" سيقوم بجولة عربية وعالمية للمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية، قبل أن يتم الاحتفاء به وعرضه رسمياً، صيف العام المقبل في الأردن، مضيفة أن أول عروض الفيلم الذي تبلغ مدته 18 دقيقة، سيكون في "مهرجان البحر الأحمر السينمائي"، الذي سيقام في شهر كانون الأول المقبل في مدينة جدة السعودية.- (بترا)


مجلس النواب

مجلس النواب: خطاب الملك يعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين منذ11 ساعة

جانب من ملتقى "مستقبل الإعلام والاتصال"

ملتقى "مستقبل الإعلام والاتصال" ينهي أعماله بالدعوة إلى تطوير العمل الإعلامي وحماية الصحفيين ودعم الريادة الإعلامية في الفضاء الإلكتروني منذ12 ساعة

انطلاق مؤتمر "الأردنية للتأمينات الصحية" .. السبت المقبل

انطلاق مؤتمر "الأردنية للتأمينات الصحية".. السبت المقبل منذ13 ساعة

1

نص خطاب الملك في الأمم المتحدة كاملا - فيديو منذ14 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العاصمة عمان -(الغد)

طقس خريفي معتدل اليوم وغدا

منذ 22 دقيقة
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد

ولي العهد: جهود عظيمة يقودها الملك لتعزيز مكانة الأردن

منذ9 ساعة
F6ao2ldWQAAbRDG

الملك يعقد لقاءات مع رؤساء ألبانيا والتشيك ومقدونيا الشمالية وغانا ونيجيريا

منذ10 ساعة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)

الفايز: الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القيمية والأخلاقية والإنسانية

منذ10 ساعة
الملك يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

الملك يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

منذ10 ساعة
وزيرة الخارجية النرويجية

وزيرة الخارجية النرويجية تكتب.. الوقت ينفد

منذ11 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

صوت الأردن الواضح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المخمليون والحياد الإداري والأحزاب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ما لا نعرفه عن حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

الإعلام لا ينقرض بل يتغير

تهاني روحي |اليوم

برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي.. ماذا ننتظر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 