إطلاق المرحلة الثانية من دورات تأهيل المقبلين على الزواج السبت

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تطلق دائرة قاضي القضاة المرحلة الثانية من دورات تأهيل المقبلين على الزواج، اعتبارًا من يوم السبت المقبل.وقالت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، إن حضور دورات تأهيل المقبلين على الزواج سيكون إلزاميًا لمنح الإذن بالزواج في حال كان أحد طرفي العقد دون سن الثامنة عشرة.وأوضحت الدائرة أن الدورات ستعقد وجاهيًا يومي السبت للإناث والأحد للذكور من كل أسبوع في مبنى الدائرة للقاطنين في عمان، وفي الأماكن المخصصة للتدريب في مباني محكمتي السلط وعين الباشا الابتدائيتين الشرعيتين للقاطنين في محافظة البلقاء، وكذلك في مركز شباب الصريح التابع لوزارة الشباب للقاطنين في محافظات إربد وعجلون وجرش، وللقاطنين في المفرق في مركز شابات المفرق، وفي الزرقاء بمركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي.وتأتي هذه الدورات إنفاذًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقًا لرسالة دائرة قاضي القضاة ودورها في تعزيز أمن المجتمع القائم على الأسر المستقرة والمؤهلة.يشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، تم إطلاقها عام 2019 قبل جائحة كورونا، وتوقفت بسبب الجائحة، إذ تم تطوير الحقائب التدريبية خلال هذه الفترة والارتقاء بمستوى المدربين وتحسين جودة المادة العلمية، التي تتضمن محاور شرعية، ونفسية، واجتماعية، واقتصادية، وصحية، لرفع مستوى الوعي بمنظومة الحقوق والواجبات الزوجية، وإكساب المشتركين بالبرنامج مهارات التواصل الأسري الفعّال داخل الأسرة وتمكينهما من التعامل معها بالشكل الصحيح. (بترا)