الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق خدمة "الموعد الإلكتروني" في بعض المنشآت الصحية الحكومية

حجز موعد - (تعبيرية)
حجز موعد - (تعبيرية)
أطلقت شركة الحوسبة الصحية- البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحي "حكيم"- خدمة جديدة تمكن المرضى من طلب موعد متابعة "حجز موعد" من خلال تطبيق حكيمي في بعض المنشآت الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة.اضافة اعلان

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الخدمة تتوفر حاليا في مستشفيات البشير والزرقاء الحكومي والأميرة رحمة التعليمي والحسين الجديد في السلط والكرك الحكومي، إضافة إلى مركز صحي الكرك الشامل والزرقاء الشامل الجديد والبقيع الشامل، حيث سيتم لاحقا التوسع بتطبيق الخدمة لتشمل جميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر عايش، أن الشركة تسعى من خلال إضافة هذه الخدمة إلى تسهيل وتيسير العلاج للمرضى ومراجعي المنشآت الصحية الحكومية، حيث ستتيح لهم هذه الخدمة إمكانية طلب موعد متابعة والتقليل من الحاجة للذهاب إلى المنشأة الصحية أكثر من مرة، ما يوفر عليهم الوقت والجهد وتكبد عناء الطرق.

وأضاف، أن شركة الحوسبة الصحية بكافة برامجها وتطبيقاتها تهدف دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات للمرضى، سعياً منها للارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المملكة لانعكاساتها الإيجابية على القطاع الصحي وترسيخ مكانته على الخارطة العالمية.

يذكر أن تطبيق حكيمي الذي يستفيد من خدماته حالياً أكثر من 85 ألف مستخدم يقدم مجموعة من الخدمات الصحية للمرضى بما في ذلك خدمة توصيل الأدوية الشهرية، والاطلاع على الملف الطبي الإلكتروني، ويسهم في تمكين المستخدمين من الاطلاع على معلوماتهم الصحية الموثقة في السجل الطبي الإلكتروني الخاص بهم، مع إمكانية الاطلاع على المواعيد الطبية مع الطبيب في أي من المنشآت الصحية التي تطبق برنامج حكيم. (بترا)
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