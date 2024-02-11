الإثنين 12 شباط 2024
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إطلاق مبادرة وطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات

التربية تطلق المبادرة الوطنية لزراعة (10) ملايين شجرة خلال (10) سنوات
التربية تطلق المبادرة الوطنية لزراعة (10) ملايين شجرة خلال (10) سنوات
أطلقت وزارة التربية والتعليم المبادرة الوطنية لزراعة (10) ملايين شجرة خلال (10) سنوات، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن الرؤيا الملكية من أجل أردن أخضر وزيادة الرقع الخضراء والقضاء على التصحر.اضافة اعلان

وعرض مدير إدارة التعليم في الوزارة الدكتور فيصل الهواري في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، بحضور رؤساء أقسام التعليم العام والتعليم المهني والنشاطات في مديريات التربية والتعليم كافة؛ الخطة الإجرائية لتنفيذ المبادرة، وآليات التعاون مع وزارة الزراعة لتزويد المدارس بالأعداد اللازمة من الأشجار اعتمادًا على صلاحيات المناطق المراد زراعتها والمصادر المائية، والاسهام في مأسسة المبادرة واستمراريتها.

وأكد أهمية إيلاء هذه المبادرة كل الاهتمام، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف المنشود، مبينًا أهمية الزيارات الميدانية للوقوف على الواقع ومتابعة الاحتياجات، وتقدم سير العمل في هذه المبادرة.

من جانبه، بين مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة الدكتور أجمل الطويقات أن اجتماع اليوم يأتي تأكيدًا على أهمية المبادرة، باعتبار الشجرة ركيزة أساسية في الحياة، مشيرًا إلى الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد على أهمية الشجرة وزراعتها "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها".

وأكد أهمية الاختيار المناسب لنوعية الأشجار وملاءمتها للبيئة التي ستزرع فيها ووجود المصدر المائي المناسب، وديمومة الاعتناء بها والحفاظ عليها.

وجرى خلال الاجتماع حوار موسع حول آليات التنسيق والتعاون لتنفيذ الخطة الإجرائية للمبادرة، والإجابة على ملاحظات واستفسارات الحضور.

وأبدى المشاركون في الاجتماع الحرص على إنجاح هذا المبادرة الوطنية، مؤكدين العمل بكل طاقاتهم لتنفيذ أدوارهم ومهامهم لهذه الغاية.

وتهدف المبادرة الوطنية إلى زيادة الغطاء الحرجي من خلال زراعة (10) ملايين شجرة خلال (10) سنوات، وهي خطوة ضرورية للتصدي للتصحر وللحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث ستعمل الوزارة على زراعة المساحات الممكنة في مدارسها،  والتوعية والتثقيف بالممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، واستخدام تقنيات الري الحديثة والحفاظ على التربة.
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