الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق مسابقة الحديث الشريف على مستوى القوات المسلحة الأردنية (تفاصيل)

شعار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
شعار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

تنوي مديرية الإفتاء عقد المسابقة السنوية الثالثة للحديث الشريف على مستوى القوات المسلحة الأردنية.

وتاليا تفاصيل المسابقة:

1- فروع مسابقة حفظ الحديث النبوي الشريف للعسكريين رقم (3) لعام 2024:


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2- مستويات المسابقة:

 


 


3- تعليمات المسابقة:


أ-    إبراز شهادة التعيين أو شهادة الاستخدام للمشتركين عند ابتداء الفحص.

ب-  وضع كل ما يتعلق بالفحص خارج القاعة وممنوعية اصطحاب الأجهزة الخلوية.

ج-  يتم التواجد داخل القاعة الساعة 09:00 ولا يسمح بالدخول بعد الساعة 09:30 مهما كانت الأسباب ولا يسمح بالخروج قبل نصف ساعة من بدء الفحص.

د- كتابة الرقم والمهنة والاسم من أربع مقاطع مطابق لشهادة التعيين واسم الوحدة الملحق بها ورقم الهاتف وكل ذلك يكتب بخط واضح على زاوية دفتر الفحص المخصص وتكتب المادة على وجه الدفتر.

هـ- التقيد بالضبط والربط العسكري والتحلي بالأخلاق العسكرية المعهودة في قواتنا المسلحة الأردنية.

و- اللباس بالزي العسكري (للعسكريين) ولا يسمح لهم التقدم للمنافسة باللباس المدني مهما كانت الأسباب.

ز- يعتبر الخمسة الأوائل من كل فرع في التصفية الأولية مؤهلين للتصفية النهائية.

ح- يعتبر الثلاثة الأوائل من كل فرع في التصفية النهائية فائزين في المسابقة.

 


4- مكان وزمان المسابقة:

 



5- آلية احتساب العلامة:

 



وللاطلاع على الأحاديث النبوية الشريفة المطلوبة (انقر هنا).

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