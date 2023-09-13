الأربعاء 13 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

إطلاق مسابقة للطلبة الوافدين الدارسين في الأردن (تفاصيل)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق مسابقة للطلبة الوافدين الدارسين في الأردن تحت عنوان "مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن".

وتاليا تفاصيل المسابقة:

- يشترط لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون الطالب/ الطالبة غير أردني (طالب وافد) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة.

- أن يتضمن الفيديو المحور التعليمي بشكل رئيسي إضافةً إلى أي محور من المحاور التالية: (اجتماعي، سياحي، ثقافي)، وأن لا تقل مدة الفيديو عن دقيقة ولا تزيد على دقيقتين.

- يجوز التقدم بشكل فردي أو مجموعة لا تزيد على خمسة طلاب، شريطة أن لا يكون المتسابق قد شارك في هذا العمل بأي مسابقة وحصل على أي جائزة مادية أو معنوية.

- يحق للمشترك حرية اختيار طريقة عرض الفيديو سواءً بالكلام، أو الموسيقى، أو صامت، أو إضافة جمل مكتوبة تعبر عن مضمون الفيديو، كما يحق له حرية اختيار لغة الفيديو بحيث تكون اللغة العربية، أو اللغة الأم للطالب/ الطالبة.

- إذا كانت الأداة المستخدمة هي الهاتف النقال يشترط أن يكون التصوير بشكل عرضي، مع ضرورة احترام حقوق الطبع والنشر المقروء والمسموع والمكتوب.

- إعطاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقوق النشر للفيديوهات المُشاركة في المسابقة.

- على جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة في المسابقة إرسال الفيديو الذي تم إعداده مع اسم الطالب الرباعي، وجامعته، وتخصصه، والدرجة الجامعية، مع ضرورة إرفاق صورة عن جواز سفره، وذلك برسالة واتساب على الرقم الخاص بوحدة شؤون الطلبة الوافدين (0781111185)، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق  16-11-2023.

- تتكون لجنة التحكيم من متخصصين وذوي خبرة في هذا المجال من أساتذة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ومتخصصين من قناة رؤيا، وقناة عمان تي في.

- يخصص للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (2000) ألفي دينار أردني، ويخصص للطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، كما يخصص للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (1000) ألف دينار أردني.

اضافة اعلان

 


 

المياه: ردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا

المياه: ردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا منذ8 ساعة

تعطل مركبة شحن يُسبب كثافة مرورية داخل نفق المدينة الطبية

تعطل مركبة شحن يُسبب كثافة مرورية داخل نفق المدينة الطبية منذ8 ساعة

عمان

حالة من عدم الاستقرار اليوم وزخات متفرقة في المناطق الغربية منذ9 ساعة

باص مدرسة خاصة خلال نقله طالبات-(أرشيفية)

الرقابة وأتمتة "العقد الموحد" لمعلمي القطاع الخاص تنصف 40 ألفا من عامليه منذ19 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
طبيب - (تعبيرية)

قرار مهم من التعليم العالي بشأن القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان

11 أيلول 2023
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات القبول الموحد

30 آب 2023
وزير التعليم العالي د. عزمي محافظة يلتقي وفداً من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية

اجتماع يناقش زيادة الجامعات الأردنية المعتمدة لدى قطر

29 آب 2023
اقرأ أيضا
مجلس الوزراء

نظام لحماية الحدث العامل

منذ 57 دقيقة
الملك يعزي هاتفيا رئيس المجلس الرئاسي الليبي بضحايا الفيضانات

الملك يعزي هاتفيا رئيس المجلس الرئاسي الليبي بضحايا الفيضانات

منذ3 ساعة
رقيب سير - (أرشيفية)

الأمن العام: السائقون التزموا بقواعد وأولويات المرور بأول يوم من تطبيق قانون السير المعدل

منذ4 ساعة
مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي لمرضى حساسية القمح

مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي لمرضى حساسية القمح

منذ6 ساعة
الأردن يرسل طائرة إغاثية إلى ليبيا

الأردن يرسل طائرة إغاثية إلى ليبيا

منذ7 ساعة
التوقيت الشتوي

هل يعود الأردن للتوقيت الشتوي؟.. مصدر حكومي يجيب

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

الانتخابات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كيف سنتعامل مع الأزمات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أبعد من عقدة الطب.. قرار خاطئ تم إصلاحه

أحمد حمد الحسبان |اليوم

الرفوف أم المجتمعات أحق بأبحاثنا؟

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
 