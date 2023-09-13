إطلاق مسابقة للطلبة الوافدين الدارسين في الأردن (تفاصيل)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق مسابقة للطلبة الوافدين الدارسين في الأردن تحت عنوان "مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن".



وتاليا تفاصيل المسابقة:



- يشترط لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون الطالب/ الطالبة غير أردني (طالب وافد) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة.



- أن يتضمن الفيديو المحور التعليمي بشكل رئيسي إضافةً إلى أي محور من المحاور التالية: (اجتماعي، سياحي، ثقافي)، وأن لا تقل مدة الفيديو عن دقيقة ولا تزيد على دقيقتين.



- يجوز التقدم بشكل فردي أو مجموعة لا تزيد على خمسة طلاب، شريطة أن لا يكون المتسابق قد شارك في هذا العمل بأي مسابقة وحصل على أي جائزة مادية أو معنوية.



- يحق للمشترك حرية اختيار طريقة عرض الفيديو سواءً بالكلام، أو الموسيقى، أو صامت، أو إضافة جمل مكتوبة تعبر عن مضمون الفيديو، كما يحق له حرية اختيار لغة الفيديو بحيث تكون اللغة العربية، أو اللغة الأم للطالب/ الطالبة.



- إذا كانت الأداة المستخدمة هي الهاتف النقال يشترط أن يكون التصوير بشكل عرضي، مع ضرورة احترام حقوق الطبع والنشر المقروء والمسموع والمكتوب.



- إعطاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقوق النشر للفيديوهات المُشاركة في المسابقة.



- على جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة في المسابقة إرسال الفيديو الذي تم إعداده مع اسم الطالب الرباعي، وجامعته، وتخصصه، والدرجة الجامعية، مع ضرورة إرفاق صورة عن جواز سفره، وذلك برسالة واتساب على الرقم الخاص بوحدة شؤون الطلبة الوافدين (0781111185)، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16-11-2023.



- تتكون لجنة التحكيم من متخصصين وذوي خبرة في هذا المجال من أساتذة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ومتخصصين من قناة رؤيا، وقناة عمان تي في.



- يخصص للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (2000) ألفي دينار أردني، ويخصص للطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، كما يخصص للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (1000) ألف دينار أردني.

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