 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق مشروع مركز التنقل الداخلي في البتراء

مشروع التنقل الداخلي في البتراء
سلطة إقليم البتراء وهيئة تنظيم النقل البري تبحثان مشروع التنقل الداخلي في البتراء

بحث لقاء عقد بين سلطة اقليم البترا وهيئة تنظيم النقل البري، لمتابعة إطلاق مشروع مركز النقل الداخلي في البترا .


والتقى مفوض البنية التحتية والاستثمار، المهندس حمزه العلياني، مع المدير الإقليمي في هيئة تنظيم قطاع النقل العام الدكتور عبدالله الصناع بحضور مدير التنظيم المهندس يحيى الحسنات والمدراء المعنيين في الهيئة.

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وتضمن اللقاء مناقشة عدة مواضيع حيوية تشمل ، مخرجات مشروع مركز الانطلاق الداخلي المنوي طرحه للتنفيذ في القريب العاجل، وتحسين البنية التحتية للنقل العام، وتطوير أنظمة النقل الذكية، وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل.


وأكد العلياني على أهمية التعاون المشترك لتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل العام والسياحي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين وزوار المدينة السياحية، وهذا يتطلب تطوير منظومة النقل بمختلف أشكاله العام والسياحي والتي تعتبر ركيزة من الركائز المهمة في النهوض بالقطاع الخدمي في اقليم البترا بشكل خاص والمناطق المجاورة بشكل عام.


ولفت ، الى ضرورة تطوير البنية التحتية لقطاع النقل بالتشارك مع هيئة تنظيم النقل البري، والتي تعد ضمن اولويات رؤية السلطة لتقديم أفضل الحلول والاستفادة من التجارب العالمية، لهذا القطاع الحيوي.


وعبر الطرفين على ضرورة التطلع الى التعاون المشترك والدائم لتقديم انجازات مستقبلية تخدم المواطنين وتعزز موقع البترا كمدينة سياحية عالمية، وتخلق فرص عمل مميزة.

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