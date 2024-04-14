أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الأحد، عن إعادة فتح المجال الجوي الأردني أمام حركة الطيران بعد تعليقها لساعات.



وقال رئيس هيئة الطيران المدني هيثم مستو لـ "المملكة"، إنه جرى إعادة فتح الأجواء الأردنية وعودة الأمور إلى طبيعتها.

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وأظهر موقع (فلايت رادار العالمي) دخول أول طائرة إلى الأجواء الأردنية عند الساعة 08:18 صباحا وهي تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية من شيكاغو الأميركية إلى أبو ظبي.



وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، السبت، أن الأردن قرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا "في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة".



وقالت الهيئة في بيان: "اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات مقبلة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات"، ثم جرى إعادة تمديده حتى الساعة الـ 11 ظهرا قبل إعلان إعادة فتح الأجواء.



جاء القرار "حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا" وفق البيان.