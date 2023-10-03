الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

إعفاء المباني التابعة لوزارة الصحة في عمان من رسوم التراخيص والغرامات

مبنى أمانة عمان - (أرشيفية)
مبنى أمانة عمان - (أرشيفية)
وافق مجلس أمانة عمان في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عمان بالإنابة محمد رسمي القيسي، على تجديد الاتفاقية مع نقابة المهندسين الأردنيين بخصوص جائزة الأمانة السنوية للمواصلات التي تهدف لتحفيز طلاب الهندسة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة ودعم مشاريع الأمانة في مجال المواصلات.اضافة اعلان

وصادق المجلس على إعفاء المباني التابعة لوزارة الصحة (المستشفيات/ المراكز الصحية) من رسوم التراخيص وغرامات التجاوز على الارتدادات وغرامات بدل مواقف السيارات وذلك استناداً لأحكام المادة 11/م والمادة 20/ج من قانون الأمانة رقم 18 لسنة 2021 والمادة 3/ب من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006.

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة الأردنية في مجال الخدمة المجتمعية بتوفير فرص التطوع لطلبة الجامعة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم من خلال برامج الأمانة التوعوية الموجهة للمجتمعات المحلية.

كما وافق في الجلسة وهي الحادية عشرة لعام 2023، على توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبدالحميد شومان بخصوص المشاركة في فعاليات ماراثون القراءة الرابع لعام 2023 ضمن اليوم الوطني للقراءة، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير إطار عمل للتعاون المشترك لتشغيل إدارة المبنى المقام في حديقة راس العين "مركز قلب عمان" لتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب ومركز المعرفة وريادة الأعمال مع تعزيز التنمية المجتمعية  .
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