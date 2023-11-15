إعلام الاحتلال "مستفز" من مقالة "الغد"

أثارت المقالة الرئيسية التي نشرتها "الغد" على صدر صفحتها الأولى، اليوم الأربعاء، والمنشورة باللغتين العبرية والعربية تحت عنوان "ماذا بعد إسرائيل؟"، ردود فعل واسعة عند إعلام الاحتلال وهيجانًا كبيرًا بين معلقي الكيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

وقالت هيئة البث العبرية إن المقالة تعبر عن المزاج الشعبي الأردني تجاه ما يجري من أحداث في غزة.





وكذلك تناقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" المقالة وذهبت إلى التشكيك بمحتواها.





وذكرت الصحيفة أن هذه أول مرة يتم فيها نشر مادة باللغة العبرية على صحيفة أردنية على حد علمها، مشيرة إلى أنها تتبنى ما اسمتها رواية "حماس" بشكل مطلق.



ودانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صحيفة "الغد"، لوصفها حركة حماس بحركة مقاومة، وأنها تتجاهل سقوط ما أسمتهم "الضحايا الإسرائيليين".









اقرأ أيضاً:

مرحلة ما بعد حماس في غزة.. وهم في مخيلة الاحتلال وداعميه

ماذا بعد "إسرائيل"؟

מה אחרי “ישראל”؟