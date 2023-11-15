الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام الاحتلال "مستفز" من مقالة "الغد"

مقالة الغد
مقالة الغد بعنوان "ماذا بعد إسرائيل؟"

أثارت المقالة الرئيسية التي نشرتها "الغد" على صدر صفحتها الأولى، اليوم الأربعاء، والمنشورة باللغتين العبرية والعربية تحت عنوان "ماذا بعد إسرائيل؟"، ردود فعل واسعة عند إعلام الاحتلال وهيجانًا كبيرًا بين معلقي الكيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقالت هيئة البث العبرية إن المقالة تعبر عن المزاج الشعبي الأردني تجاه ما يجري من أحداث في غزة.

 

 



وكذلك تناقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" المقالة وذهبت إلى التشكيك بمحتواها.



وذكرت الصحيفة أن هذه أول مرة يتم فيها نشر مادة باللغة العبرية على صحيفة أردنية على حد علمها، مشيرة إلى أنها تتبنى ما اسمتها رواية "حماس" بشكل مطلق.


ودانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صحيفة "الغد"، لوصفها حركة حماس بحركة مقاومة، وأنها تتجاهل سقوط ما أسمتهم "الضحايا الإسرائيليين".

 

 


 


 

 

 

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