الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان أسماء الطلبة المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة

12 طالبا وطالبة سيشاركون في المعرض الدولي للعلوم والهندسة
طلبة راغبون بالمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة الأفكار المثالية لتنظيم المعارض العلمية والهندسية، الجهة المنظمة لفعاليات المعرض في الأردن، قائمة الطلبة المرشحين للمشاركة بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF).اضافة اعلان

وضمت القائمة التي ستشارك في المعرض الذي سيقام في الفترة (11-17/5/2024) في مدينة لوس أنجلوس/ ولاية كاليفورنيا الأميركية، (12) طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، ويمثلون (9) مشاريع، حيث تم ترشيحهم بعد مشاركتهم بالمعرض النهائي الذي أقيم مؤخرًا في جامعة الحسين التقنية.

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن هذا المعرض يأتي تأكيدًا لحرص الوزارة على الاهتمام الكبير والرعاية للشباب والمبدعين وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع والتميز والكشف المبكر عن المواهب بالشراكة مع القطاع الخاص، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية في هذا المجال.

وأضاف العجارمة أن الوزارة تنفذ العديد من الخطط والمشاريع المتعلقة بالشباب تطبيقًا لهذه الرؤية الملكية، مشيرًا إلى أن مشاركة الأردن سنويًا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF، بعدد من المشاريع التي ابتكرها طلبتنا؛ يأتي ترجمة لرؤى سيد البلاد والتي تؤكد على تبني العلماء الشباب (الصغار) كما يريدها جلالته.

وأوعز بضرورة إيلاء الاهتمام الكبير بالمشاريع المشاركة في المعرض وتقديم الدعم اللازم لها ومخاطبة الجامعات والمؤسسات والشركات الوطنية لتوفير الدعم المناسب للطلبة المبدعين والمخترعين لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم الريادية لتكون ذات قيمة استثمارية في المستقبل.

وأكد على دور المعلمين والمشرفين التربويين في نشر ثقافة البحث العلمي وتشجيع الطلبة على تصميم مشاريع وإبداعات علمية وصولا إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية التعلمية، لافتا إلى ضرورة الاستثمار الأمثل لمهارات المعلمين لخلق جيل مبتكر.

من جانبه، أشار مدير المعرض الدولي للعلوم والهندسة - الأردن الدكتور محمد الجدوع إلى أنه شارك في المعرض النهائي (69) مشروعاً في مختلف التخصصات العلمية والهندسية والطبية قدمها (89) طالبا وطالبة يمثلون أكثر من (50) مدرسة حكومية وخاصة، تم ترشيحها للمشاركة في التقييم النهائي، حيث تم اختيار (9) مشاريع منها للمشاركة بالمعرض العالمي، علما أن اختيار المشاريع المشاركة بالمسابقات العالمية والعربية يتم من قبل لجنة تتكون من ثلاثين أستاذا من أساتذة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

وأضاف الجدوع أن المعرض النهائي يأتي في ختام سلسلة من المعارض التأهيلية التي يتنافس خلالها طلبة من الصفوف الثامن وحتى الثاني عشر من المدارس الحكومية والخاصة، بمشاريعهم في مجالات العلوم والهندسة والطاقة والبيئة والنقل والطب والصحة والعلوم الحياتية والعلوم الإنسانية، حيث تنافس في هذه المعارض التي تقيمها الوزارة أكثر من (675) طالبا وطالبة من أكثر من (500) مدرسة، وقام بتحكيم هذه المشاريع نخبة من أساتذة الجامعات الأردنية الذين بذلوا جهداً طيباً في إخراج هذه الابتكارات بالصورة التي هيأتها للمشاركة الدولية.

وأضاف أن مؤسسة الأفكار المثالية وبالتعاون مع الوزارة أقامت ثلاثة معارض محلية للطلبة من جميع أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب) لتقويم المشاريع المشاركة؛ إلى أن أفرزت المجموعة التي ستشارك على المستوى العالمي بالعدد الذي خصص للأردن.

وأكد ضرورة زيادة الاهتمام والدعم لجيل المستقبل من خلال المؤسسات والشركات الوطنية وصناديق رعاية الإبداع والابتكار لدعم ورعاية مشاركة طلبتها في المنافسات العالمية القادمة بهدف تحقيق قصة نجاح جديدة تضاف لسجل مدارسها الحافل بهذه القصص وعلى الصعيدين العربي والعالمي وبما يدعو للفخر والاعتزاز.

يذكر أنه منذ أول مشاركة للأردن بالمعرض العالمي عام (2005)، حقق الطلبة الأردنيون نتائج باهرة على المستويين العالمي والعربي، وحصد الطلبة الأردنيون أكثر من (90) جائزة في المسابقة خلال الأعوام السابقة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
التربية تطلق المبادرة الوطنية لزراعة (10) ملايين شجرة خلال (10) سنوات

إطلاق مبادرة وطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات

11 شباط 2024
اقرأ أيضا
محكمة العدل الدولية - (أرشيفية)

الوفد الأردني أمام "العدل الدولية": ضم "إسرائيل" لأي جزء من فلسطين خرق للقانون الدولي

منذ 31 دقيقة
حديقة الشهيد الطيار الحراسيس في جبل التاج

افتتاح حديقة الشهيد الطيار الحراسيس في جبل التاج

منذ1 ساعة
تطبيقات النقل الذكية - (تعبيرية)

سائقو تطبيقات غير مرخصة بالأردن يشكلون تهديدات أمنية واجتماعية وصحية

منذ2 ساعة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز (يمينا) ورئيس الوزراء بشر الخصاونة (يسارا)

الخصاونة: لدينا برنامج جديد مع النقد الدولي سيمتد حتى 2028

منذ2 ساعة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)

الفايز يؤكد أهمية توسيع العلاقات الأردنية القطرية بمختلف المجالات

منذ4 ساعة
السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها إلى ملك إسبانيا

السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها إلى ملك إسبانيا

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

ماذا تريد أميركا من الفلسطينيين..؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"بصمة" الأطباء.. أزمة مفصلية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نماذج الحوكمة المؤسسية

سلامة الدرعاوي |اليوم

المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وجهة نظر اقتصادية

رعد التل |اليوم

كلهم وطنيون إلا الأردن!!

سميح المعايطة |اليوم
1708515423553544500

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (3 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

الوقت الذي يراهن عليه الجميع بخسارات يومية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy
 
 