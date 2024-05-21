 
الثلاثاء 21 أيار 2024
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إعلان أسماء الفائزين بمجلس طلبة الجامعة الأردنية - فرع العقبة

الجامعة الاردنية - العقبة
إعلان أسماء الفائزين بمجلس طلبة الأردنية - العقبة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في الجامعة الأردنية أسماء الفائزين بمقاعد اتحاد الطلبة لفرع العقبة.

 

وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي: 

الفائزون على مستوى الكليات : 

كلية اللغات
1. محمدعبادة ابراهيم هايل الشديفات
2. احمد فراس احمد الحريرات
3. ليمار عمر قفطان المومني
كلية الأعمال 
1. ابراهيم عوض عبد الحميد الزغول
2. ايسر محمد احمد المزايده
3. أحمد كامل عبد الرحمن النجيدين

كلية السياحة والفندقة: 

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1. عمرو باسل محمد عبد العزيز
2. ايمان نضال سلمان العاصي
3. سندس حسين سالم الرضاوين

كلية نظم تكنولوجيا المعلومات: 


1. محمود رافت عبد الجليل الجيزاوى
2. خالد سليمان حسين عرايشه
3. احمد عمر عبد الله الجويعد

كلية العلوم الأساسية والبحرية: 


1. عبد القادر عدنان عبد القادر عباس
2. يزن اكرم احمد حماد
3. نمي رائد صالح جوارنه

كلية الحقوق:


1. انس ايمن محمد المعاني
2. مامون رائد عبد الرحيم اللصاصمه
3. محمود محمد علي نصيرات


كلية التمريض:


1. الوليد لؤي عبد الجليل الاقطش
2. لطفي حسن عمر الخزاعي
3. نور حسين تركي الخوالده

الفائزون على مستوى الجامعة - القائمة العامة:


1. محمد خالد محمود العسيلي
2. عبد الحميد عبد الرؤوف عبد الحميد الرواشدة

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