الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان محافظة إربد عاصمة الزيتون للعام 2023

محافظة إربد - (أرشيفية)
مدينة اربد
 قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن القطاع الزراعي الحيوي له أولوية خاصة في المملكة يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني للارتقاء بهذا القطاع، ولا سيما بعد إطلاق الخطة الوطنية المستدامة للأعوام (2022-2025)، وإطلاق أول إستراتيجية للأمن الغذائي.اضافة اعلان
وأضاف حنيفات خلال حفل إعلان محافظة إربد عاصمة أردنية للزيتون، أن محافظة إربد زراعية بامتياز لاحتوائها على 60 % من أشجار الزيتون في المملكة، مشيرا إلى أن إعلان إربد عاصمة الزيتون سينعكس إيجابا على القطاع والمزارعين في المحافظة من حيث استخدام الأساليب الفضلى في الزراعة وعمليات التسويق لمنتجات الزيتون المختلفة.
وبين أن الموسم الحالي للزيتون يعد أفضل من الموسم السابق بنسبة
10 % في ظل انخفاض الإنتاج من الزيت والزيتون عالميا، منوها بمنتجات الزيت والزيتون الأردني الذي حصل على جوائز عديدة نظرا لما يتسم به من جودة عالية.
وأوضح أن رؤية وزارة الزراعة ترتكز على دعم وتطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون محليا وعالميا من خلال إقامة عدة مشاريع وطنية بهدف تحسين جودة زيت الزيتون، وتعزيز الفرص التصديرية للزيت خلال السنوات السابقة، ودعم الصادرات من مادة زيت الزيتون، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الريادية التي عملت على الحصاد المائي لري أشجار الزيتون.
وقال مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي إن محافظة إربد تحتضن حوالي 170 ألف دونم مزروعة بأشجار الزيتون متعددة الأصناف الموزعة على ألويتها جميعا، ويتركز حوالي ثلث الإنتاج الأردني من هذه المادة فيها.
وقال نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية تيسير النجداوي إن المساحة المزروعة بالزيتون في الأردن تشكل حوالي 72 % من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وتشكل أشجار الزيتون في محافظة إربد 60 % من إجمالي المساحة الكلية المزروعة بالزيتون في المملكة.
وبين أن معاصر الزيتون تعد الشريك الأساسي والإستراتيجي في سلسلة الإنتاج، حيث شهدت تطورا ملموسا ونقلة نوعية في أساليب الإنتاج، وأصبحت تواكب أحدث تكنولوجيا العصر، ويتوفر حاليا في الأردن 146 معصرة مزودة بخطوط إنتاج متطورة تحافظ على جودة الزيت المنتج، ويبلغ عددها 316 خطا.
وقال المهندس الزراعي أحمد فرحان في كلمة باسم المزارعين، إن المنطقة تضم أقدم الأشجار من شجر الزيتون الرومي، لأن تربة إربد أسهمت في نجاح زراعة أشجار الزيتون، وأنتجت العديد من المنتجات.-(بترا)
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