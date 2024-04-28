الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان مهم للراغبين بدراسة الطب وطب الأسنان في الأردن

طبيب - (تعبيرية)
طبيب - (تعبيرية)
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أن مجلس التعليم العالي سيمضي قدماً في تنفيذ الخطة التدريجية لتحديد العدد المقرر للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية للأعوام 2023-2028، والتي أقرها سابقاً في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الموافق 11-9-2023 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.اضافة اعلان

وقرر المجلس قبول ألف طالب في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية  للعام الجامعي الحالي 2023-2024، في حين قرر المجلس قبول (300) طالب في تخصص طب الأسنان موزعة بواقع (100) طالب في كل من الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والجامعة الهاشمية.

وفي العام الجامعي 2024-2025، قرر المجلس قبول (800) طالب فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، وسيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة (20%).

أما في العام الجامعي 2025-2026 وما بعد، فقرر المجلس قبول (640) طالبا فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة (20%) للعام 2025-2026 فقط.

وأكد مجلس التعليم العالي أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المجلس على ضبط جودة مخرجات قطاع التعليم العالي الأردني، وبخاصة في هذين التخصصين الهامين، إضافةً إلى المحافظة على السمعة المتميزة للجامعات الأردنية في هذا المجال، وذلك من خلال الالتزام بالطاقات الاستيعابية للجامعات وضرورة تخفيض التجاوز الحاصل حالياً في هذه الطاقات، كما أشار المجلس إلى ضرورة تخفيض أعداد الخريجين في هذين التخصصين للحد من توسع البطالة بينهم مستقبلاً.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عمال إنشاءات في إحدى الورشات بالعاصمة عمان - ( تصوير: أمجد الطويل)

"تمكين": 25 حالة وفاة و48 إصابة ناتجة عن العمل في 2023

منذ4 ساعة
عمال بناء في إحدى الورش-(أرشيفية)

اتحاد العمال: توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية من الحقوق العمالية المكفولة

منذ4 ساعة
وزيرة العمل ناديا الروابدة

الروابدة: توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في القطاع الخاص من أبرز أولويات وزارة العمل

منذ4 ساعة
جامعة البلقاء التطبيقية

بدء امتحانات الشامل العملية غدا

منذ4 ساعة
أمطار - (تعبيرية)

زخات أمطار في مناطق متفرقة من المملكة اليوم

منذ5 ساعة
أيمن الصفدي

الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الرياض

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الديمقراطية العظمى

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلفة ما بعد الحرب لا يذكرها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

ما لم تقله "مينوش" لريك ألين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام معالجة السرطان بالأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات وثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الإماراتي.. مؤسسات بحجم دول

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات | منذ15 ساعة
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات | منذ15 ساعة
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حساسية!

حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !
 
 