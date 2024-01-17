الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان مهم للمتقدمين للمنح الهنغارية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025، على ضرورة تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية المفعول، بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من تاريخ بدء التقديم للمنحة 15-11-2023.اضافة اعلان

وتتضمن الوثيقة نتيجة الطالب في أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS /  General or Academic )  (TOEFL iBT) orعلى أن يتم تحميل الوثيقة من خلال الرابط التالي : ;  مع ضرورة ارفاق رقم الطالب المتقدم (Applicant ID Number)  الذي حصل عليه عند تقديم الطلب.

علما بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس الموافق 8-2-2024.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من جلسة لمجلس النواب

الصقور ينتقد مشاركة اتحاد الكيك بوكسينغ في بطولة بوجود وفد إسرائيلي

منذ 42 دقيقة
عداد مياه - (تعبيرية)

توقف ضخ المياه في مناطق عدة بالشمال بدءا من الأحد (أسماء)

منذ 44 دقيقة
التدخين-(وكالات)

الصحة العالمية: الأردن الأول في تعاطي التبغ بين دول شرق المتوسط

منذ3 ساعة
الخطوط القطرية

الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها إلى عمّان

منذ4 ساعة
عمان

طقس بارد في أغلب المناطق اليوم ولطيف الجمعة والسبت

منذ5 ساعة
1705437995309

الخصاونة: نعمل بشكل دؤوب على تجاوز الأضرار التي لحقت بعدد من القطاعات الاقتصادية بعد السابع من تشرين الأول

منذ13 ساعة
افكار و مواقف

محاكمة إسرائيل في لاهاي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يسود عدم اليقين في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

مائة يوم من الأسئلة

سائد كراجة |اليوم

المهنيون ينعون صناديقهم التقاعدية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات | منذ16 ساعة
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات | منذ16 ساعة
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
 