إعلان مهم للمتقدمين للمنح الهنغارية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025، على ضرورة تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية المفعول، بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من تاريخ بدء التقديم للمنحة 15-11-2023.
وتتضمن الوثيقة نتيجة الطالب في أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS / General or Academic ) (TOEFL iBT) orعلى أن يتم تحميل الوثيقة من خلال الرابط التالي : ; مع ضرورة ارفاق رقم الطالب المتقدم (Applicant ID Number) الذي حصل عليه عند تقديم الطلب.
علما بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس الموافق 8-2-2024.