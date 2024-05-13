الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان مهم من الحكومة للمزارعين

قمح - (تعبيرية) 2
قمح - (تعبيرية)
أعلنت وزارة الزراعة، في بيان اليوم الاثنين، بدء استقبال الحبوب (القمح والشعير) للموسم الحالي من المزارعين، وفتح مراكز الاستلام والصوامع، صباح الخميس المقبل وحتى مساء يوم الخميس الموافق 8 آب/ أغسطس المقبل. (بترا)اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صنبور مياه - (تعبيرية)

الحكومة للمواطنين: المياه الواصلة لمنازلكم سليمة 100% ومطابقة للمواصفات

منذ 36 دقيقة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لـ"العمل المرن"

30 نيسان 2024
مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء

الحكومة تقر نظامي "حوافز الأنشطة الصناعية" و"التنظيم الإداري للأراضي والمساحة"

30 نيسان 2024
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن - (أرشيفية)

الحكومة: نسعى لدعم القطاع الهندسي في الأردن

28 نيسان 2024
اقرأ أيضا
جوس سجائر إلكترونية مضبوطة

إحباط تهريب 1100 لتر جوس سجائر إلكترونية

منذ 34 دقيقة
صنبور مياه - (تعبيرية)

الحكومة للمواطنين: المياه الواصلة لمنازلكم سليمة 100% ومطابقة للمواصفات

منذ 45 دقيقة
العضايلة

الأردن: ندعم كل جهد عربي جماعي للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة

منذ 56 دقيقة
طبيب - (تعبيرية)

35 منشأة صحية جديدة تنضم إلى نظام "حكيم"

منذ1 ساعة
الملك يطلع

الملك يطلع على خطط المرحلة الثانية لتوسعة مشروع العبدلي

منذ1 ساعة
عمالة وافدة

بيان من "الداخلية" و"العمل" حول العمالة غير الأردنية المخالفة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات | منذ19 ساعة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 