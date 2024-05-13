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الإثنين 13 أيار 2024
5:16 م
إعلان مهم من الحكومة للمزارعين
قمح - (تعبيرية)
أعلنت وزارة الزراعة، في بيان اليوم الاثنين، بدء استقبال الحبوب (القمح والشعير) للموسم الحالي من المزارعين، وفتح مراكز الاستلام والصوامع، صباح الخميس المقبل وحتى مساء يوم الخميس الموافق 8 آب/ أغسطس المقبل. (بترا)
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الحكومة
الزراعة
قمح
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