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الخميس 21 كانون الأول 2023
4:43 م
إعلان مهم من الخدمات الطبية بشأن عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة
شعار الخدمات الطبية الملكية
أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الخميس، أنه يوم الأحد الموافق 24 /12 /2023 ستكون عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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كما قررت المديرية تعطيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها يوم الأحد الموافق 31 /12 /2023 بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن مستشفياتها ستستمر باستقبال كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.
الخدمات الطبية
راس السنة الميلادية
الميلاد المجيد
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