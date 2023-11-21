الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
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إعلان مهم من الخدمة المدنية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة (رابط)

ديوان الخدمة المدنية - (أرشيفية)
ديوان الخدمة المدنية - (أرشيفية)
أصدر ديوان الخدمة المدنية إعلانا اليوم الثلاثاء، بخصوص تدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الدوائر الحكومية.

وتاليا نص الإعلان:اضافة اعلان

"لاحقاً للاعلانات الصادر ة عن المؤسسة التعاونية الاردنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة المالية وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الالكتروني، بخصوص تعبئة وظائف شاغرة على الفئة الثالثة

 وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تعبئة الوظائف الحكومية

يدعو ديوان الخدمة المدنية وبالتشارك مع الدوائر المعنية المتقدمين بطلبات توظيف على هذه الوظائف للدخول الى الرابط الالكتروني المبين ادناه خلال الفترة (2023 / 11/ 23-21)



لغايات الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وارسال الملاحظات أو الاعتراضات ان وجدت الكترونياً من خلال شاشة البيانات.

ملاحظة: لا يمكن اضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، او استلام الاعتراضات ورقياً ولن يتم النظر في اي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار اليها باعلاه".
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