إعلان مواعيد الترخيص المتنقل للشهر الحالي

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أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية (بنوصلك) خلال شهر أيلول/ سبتمبر لعام 2023 في عدد من مناطق المملكة.وبحسب الإعلان، ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً، ويوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً.