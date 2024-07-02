إعلان مواعيد التسجيل والامتحانات للشامل في دورته الصيفية

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور أحمد فخري العجلوني مواعيد التسجيل والامتحانات العملية والنظرية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الصيفية 2024.

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وقال الدكتور العجلوني إن التسجيل لهذه الدورة يبدأ اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 10 تموز الحالي ويستمر حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 31 تموز.



وبين أن الامتحانات العملية للدورة الصيفية 2024 تبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 آب المقبل وتنتهي يوم الخميس الموافق 29 من نفس الشهر.



وأعلن مواعيد الامتحانات النظرية للدورة الصيفية 2024 حيث ستبدأ في ورقتها الأولى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11و12 أيلول المقبل والورقة الثانية يومي السبت والأحد الموافقين 14و 15 أيلول في حين ستكون امتحانات الورقة الثالثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 17 و18 و19 أيلول المقبل.



وتبدأ جميع الامتحانات العملية والنظرية عند الساعة التاسعة صباحاً، وتقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة بتوزيع الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة.



كما يسمح للطلبة بالانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد الموافق 11 آب المقبل.-(بترا)