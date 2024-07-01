إعلان نتائج الامتحان الشامل - رابط

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور احمد العجلوني، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل"، للدورة الربيعية 2024.

اضافة اعلان



وقال العجلوني، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن نسبة النجاح بلغت 63ر62 بالمئة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة.



وتقدم للامتحان بورقة أو أكثر، 6360 طالبا وطالبة، نجح منهم 3993، توزعوا على 48 كلية جامعية وجامعية متوسطة في 87 برنامجا دراسيا، وتغيب عن الامتحان بجميع أوراقه 15 طالبا وطالبة، وتم ضبط 33 مخالفة.



وبين العجلوني أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة باستخلاص النتائج وتحليلها بكل دقة ونزاهة ومراجعة الملاحظات الإلكترونية على أسئلة الامتحان، كما وردت من الطلبة في قاعات الامتحان، أو من الطلبة مباشرة بعد انتهاء الامتحان، وتم دراسة جميع الملاحظات من قبل لجان فنية متخصصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.



كما قامت الوحدة بتحليل إجابات الطلبة باستخدام معامل الصعوبة لجميع أوراق الامتحان النظري، واعتماد منحنى التوزيع المعياري لمستوى صعوبة الأسئلة لغايات التصحيح واستخراج النتائج.

للاطلاع على النتائج انقر هنا