الأحد 10 أيلول 2023
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إعلان نتائج الشامل (رابط)

جلمعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)
جامعة البلقاء التطبيقية
أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات اليوم الاحد نتائج الشامل للدورة الصيفية 2023.
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وفي السياق، قال العجلوني، في مؤتمر صحفي، عقد الاحد، إن نسبة النجاح العامة في الامتحان بلغت (67,7%) سبعة وستين وسبعة من عشرة في المئة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة.
وبلغ عدد المشتركين في هذه الدورة (6724) ستة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرين طالب وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر(6722) ستة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون طالب وطالبةً، توزعوا على (54) أربع وخمسين كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (95)خمسة وتسعين برنامجا (تخصصاً) دراسيا، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه طالبان فقط، وتم ضبط (10)عشر مخالفات أثناء الامتحان، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4554) أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين طالب وطالبة.
أما النتائج النهائية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الصيفية 2023 فكانت على النحو الآتي:


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