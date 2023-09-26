إغلاق مصنع غذائي بالمفرق وتوقيف 6 بائعي محروقات على الطريق

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أغلقت لجنة السلامة العامة في محافظة المفرق مصنعا غذائيا لمخالفته شروط الصحة والسلامة العامة بحسب محافظ المفرق سلمان النجادا.وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم، أن إغلاق المصنع جاء لعدم تطبيقهلاشتراطات الصحة والسلامة العامة وإشكاليات أخرى تتعلق بالتراخيصالقانونية المطلوبة، لافتا إلى أن لجنة السلامة العامة في المحافظة ومنخلال اطلاعها على أوضاع المصنع المختص بالمواد الغذائية على أرض الواقععمدت إلى إغلاقه لحين تصويب أوضاعه وتجديد التراخيص القانونية المطلوبة.وشدد النجادا على أن غذاء المواطن يعد من الخطوط الحمراء التي لا يمكن السماحبتجاوزها والتلاعب بها، موضحا أنه يتوجب تطبيق جميع الشروط الصحية وإجراءاتالسلامة العامه والتراخيص المطلوبة لضمان حصول المواطنين على غذاء صحيوسليم.وبين النجادا أنه تم اليوم توقيف 6 أشخاص على خلفية قيامهم ببيع المشتقات النفطية على جوانب الطريق ما يشكل مخالفة قانونية صريحة لعملية بيع المشتقات النفطية ويشكل خطرا على المواطنين جراء السلبيات التي ترافقتخزين تلك المواد وبيعها على جوانب الطريق. -(بترا)