الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إغلاق ملحمتين في عمان منذ بداية رمضان

ملحمة - (تعبيرية)
ملحمة - (تعبيرية)
أغلقت فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى العاملة على نظام المسالخ خلال الـ6 أيام الأولى من شهر رمضان ملحمتين في المنطقة الشرقية للعاصمة عمان؛ لوجود مخالفات صحية خطيرة، وحررت 23 مخالفة صحية بحق أصحاب الملاحم.اضافة اعلان

وقال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة الدكتور خلدون الهوادي إن فرق التفتيش المخصصة لمراقبة الباعة المتجولين نفذت 491 زيارة ميدانية، أتلفت خلالها 17691 لترا من العصائر والمشروبات المعرضة لأشعة الشمس وغير الصالحة للاستهلاك البشري، ووجهت نحو 50 مخالفة، كما حررت 189 إنذارا، ورحّلت 398 بسطة عصير .

كما  نفذت الفرق المخصصة للتفتيش على المنشآت الاقتصادية 1685 زيارة ميدانية وجهت خلالها 142 مخالفة، بالإضافة إلى تحرير 712 إنذارا وإغلاق 58 منشأة.

وجلبت هذه الفرق 80 عينة غذائية من مشتقات الحليب لغايات الفحص المخبري استجابةً وانطلاقاً من دور أمانة عمان في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي الأوبئة والأمراض وحماية المواطنين من خلال برنامج رصد لتلك العينات الغذائية داخل المنشآت الاقتصادية والمصنعة يدويا للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمستهلك ومطابقته للمواصفات الأردنية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عمل مراكز الشكاوى الصحية بالاستمرارية في معالجة الشكاوى الناجمة عن إحداث مكاره صحية.

وتركز الفرق أثناء عملها بالميدان خلال الشهر الفضيل على تشديد الرقابة والتفتيش على بيع العصائر والمواد الغذائية التي تعرض على الرصيف العام وتكون قابلة للتلف ولا تستوفي الشروط الصحية أمام المستهلك.

 وستواصل أمانة عمان أعمال الرقابة والحملات التفتيشية طيلة أيام الشهر الفضيل على المنشآت الغذائية والأسواق والمجمعات التجارية في كافة مناطق العاصمة لضمان صحة وسلامة المواطن بالتأكد من سلامة المواد الغذائية وطرق تخزينها وتداولها للمستهلكين.

وأشار الهوادي إلى أن الأمانة شكلت 54 فريقا للرقابة الصحية ضمن خطتها الرقابية خلال شهر رمضان، وجرى تقسيم عمل مفتشي الصحة في المراكز على فترات عمل صباحية، مسائية، وليلية لتحقيق الانضباط للأسواق خلال أيام الشهر الفضيل.

ودعا الهوادي المواطنين إلى اختيار مصادر الغذاء الآمنة والموثوق فيها، وعدم شراء الوجبات الجاهزة من مصادر غير معروفة أو شرائها قبل موعد تناولها بساعات طويلة، ما يجعلها عرضة للتلف.

ويواصل فريق التوعية والتثقيف التابع لدائرة الرقابة الصحية والمهنية حملته بعقد المحاضرات وإطلاق رسائل التوعية الإلكترونية لموضوع الأنماط الصحية خلال الشهر الفضيل.
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