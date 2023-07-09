الإثنين 10 تموز 2023
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إقرار تعديل قائمة أسعار خدمات الربط المباشر

رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة يترأس اجتماع الحكومة أمس-(بترا)
رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة يترأس اجتماع الحكومة أمس-(بترا)
 وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة على تعديل قائمة أسعار خدمات الربط المباشر عبر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APls)، وذلك بتخفيضها لبعض الفئات، على أن تطبق قائمة الأسعار المعدلة من تاريخ الاستحقاق.اضافة اعلان
ونص القرار كذلك، على أن تعاد دراسة الأسعار وفقا للمعطيات التي ستجمع من الفريق المشكل لهذه الغاية بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العام الحالي.
وبحسب التعديل، فقد توحد رسوم الربط لجميع الشرائح بحيث أصبحت (500) دينار، بعد أن كانت تصل في السابق إلى 5 آلاف دينار بحسب نوع الشريحة، باستثناء الشريحة الأولى التي أعفيت من رسوم الربط وتستهدف رياديي الأعمال والشركات متناهية الصغر والشركات الناشئة التي لا تحتاج إلى بيانات كبيرة.
كما خفض سعر الشريحة التي تتراوح عدد حركاتها من (50001 – 150000) حركة لتصبح (25) قرشا بدلا من (30) قرشا لكل حركة، وإضافة شريحة جديدة بعدد غير محدود من الحركات مقابل مبلغ مقطوع مقداره 100 ألف دينار سنويا، إلى جانب إضافة خدمة تنقيح البيانات التي تستهدف تحسين جودة البيانات المتوفرة لدى المؤسسة المستفيدة مقابل (500) دينار كرسوم مهنية لتغطية كلفة العمل عليها، على أن يتم خصم عدد الحركات المطلوبة من الشريحة المتعاقد عليها.
ويهدف القرار، إلى تسهيل عملية تزويد واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APls) وإدارتها وتعزيزها وتشجيع الإقبال عليها من الجهات التي تحتاجها.
وأقر المجلس، الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام (2022 – 2024)، والتي جاءت بعد دراسة مستفيضة للواقع المائي والشح الكبير الذي تعانيه المملكة في المياه ومحدودية مصادرها، مقابل الطلب المتزايد.
وتتضمن الاستراتيجية رؤية تخطيطية مستقبلية للنُهوض بقطاع المياه، ومواجهة جميع التحدِيات التي تقف أمامه؛ لضمان إمداد آمن ومستدام للمياه، وخدمات عالية الجودة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وكلف المجلس وزارة المياه والري باستكمال الإجراءات اللازمة لوضع برامج تفصيلية لتنفيذ الإستراتيجية، ضمن مؤشرات الأداء الموصوفة، وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
كما وافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والسلام والأمن للأعوام (2022 – 2025) الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة، وتلبية الاحتياجات الخاصة بالنوع الاجتماعي ومواجهة التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في مختلف المجالات.
على صعيد آخر، قرر المجلس، تعيين السفيرة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رغد السقا سفيرة للأردن لدى مملكة إسبانيا، والسفير حازم الخطيب سفيرا للأردن لدى جمهورية تركيا.
كما قرر المجلس إحالة أمين عام ديوان التشريع والرأي مصطفى النوايسة، والمستشارين هايل الفايز ومحمد العساف إلى التقاعد.-(بترا)
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