الأربعاء 21 حزيران 2023
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إلى أين وصل العمل في "أبراج السادس" .. الشركة المطورة تجيب

أبراج السادس
أبراج السادس

 مدير عامّ شركة بوّابة الأردنّ يعلن عن:

- تقدّم العمل في مشروع أبراج السادس
- اكتمال جرد وفرز الموادّ في موقع العمل بنسبة 100%
- بدء تصنيع مقاطع الألمنيوم لسطح أبراج السادس

أعلن المدير العامّ لشركة بوّابة الأردنّ- المطوّرة لأبراج السادس- طارق عبد الرحمن، عن تقدّم الأعمال في المشروع بحسب الخطط المعدّة. 

وفي تصريح صحفيّ، أشار عبدالرحمن إلى أنه تم إحالة عطاء الحزمة الأولى لصيانة وإغلاق واجهات المشروع الخارجيّة مع بداية العام، متوقّعاً الانتهاء منها بحلول نهاية العام الحاليّ. 

وبخصوص الحزمة الثانية، قال: "نحن نعمل حاليّاً على تحضير وثائق العطاء لأعمال التشطيبات والكهروميكانيك للبرج السكنيّ، وسنطرحها للتسعير خلال نهاية العام الحاليّ."

وأكّد عبدالرحمن على اكتمال أعمال التقديمات الهندسيّة لاعتماد الموادّ والمخطّطات التنفيذيّة بالإضافة إلى اكتمال أعمال فرز الموادّ الموجودة في الموقع وإعادة تأهيلها.

وعن الأعمال الّتي تمّت، ذكر أنّ الشركة أكملت أعمال الهدم المختارة وأعمال التنظيف وإزالة الأنقاض من الساحات الخارجيّة والأسطح وكافّة طوابق المشروع، بالإضافة إلى ذلك، أغلقت الشركة الزجاج للطوابق الأخيرة، وأجرت أعمال تنظيف وصيانة واجهات الزجاج الداخليّة والخارجيّة للبرجين.

وتابع عبدالرحمن بالإشارة إلى الخطوات القادمة، موضّحاً أنّه تمّ توريد مقاطع الألمنيوم لأسطح الأبراج ومبنى البوديوم وبمساحة اجمالية ٦٠٠٠ متر مربع والبدء في تصنيعها استعداداً للتركيب، حيث تتضمّن هذه الخطوات أيضاً تنفيذ أعمال الحجر في أماكن متفرّقة، والحفر والتدعيم لما تبقّى من أعمال جدار حدود الأرض.

وذكر عبدالرحمن أنه جاري العمل على تنفيذ أعمال هيكل الحديد الإنشائيّ أعلى البرج الجنوبيّ، تتجاوز ١٧٠ طن وهو سيغلّف بواجهات زجاجيّة.

أمّا بالنسبة للبرج الشماليّ، أكّد أنّه تمّت معالجة أعمال دهان الحديد تمهيداً لإعادة الدهان وتنفيذ أعمال تركيب واجهات الزجاج.

واختتم عبد الرحمن قائلاً: "نحن ملتزمون بالجدول الزمنيّ، ونتطلّع إلى تقديم مشروع بوّابة الأردنّ بأعلى معايير الجودة لمجتمعنا."

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