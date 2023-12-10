الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إنذار 3 حضانات الشهر الماضي بهدف تصويب أوضاعها

حضانة - (تعبيرية)
حضانة - (تعبيرية)
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد، تقريرها عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان

وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ9990 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 786 زيارة، واستقبلت 10647 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و194 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 68 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير، رخصت الوزارة 9 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ3 حضانات بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.

كما ألحقت الوزارة 7 مسنين بدور كبار السن، و7 أطفال بدور رعاية الأطفال الإيوائية، فيما استقبلت 7 طلبات لإلحاق مسنين بدور رعاية كبار السن.

وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة، 103 طلبات لشراء مساكن، و27 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة، و2361 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 11 جمعية، وانضمت 8 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 25 هيئة إدارية مؤقتة لإدارتها، وأنهت 5 هيئات مؤقتة أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 14 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 17 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و56 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.

وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 1232 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 598 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 136 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 1332 شخصا.

وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 7631 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 94%، كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ34842 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ14389 أسرة.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 671 متسولًا ومتسولة.
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