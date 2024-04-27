إنهاء أعمال فتح وتعبيد طريق كثربا - الأغوار

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وتضمنت الأعمال في المرحلة الأولى إنشاء مسـرب وكتـف لـكـل اتجـاه وتنفيـذ طبقـات الفرشـيـات والخلطـات الإسفلتية (طبقـة رابطة)، بالإضافة إلى تنفيذ عبــارات أنبوبيـة وصـندوقية والحمايـــات اللازمـة لـهـا وأعمـال الميول الجانبية للطريق وجدران جابيون.واشتمل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة على أعمال الفتح والحفريات والردم والعبارات الأنبوبية والصندوقية وأعمال الحمايات وأعمال حماية لأبراج الكهرباء.وتأتي أهمية المشروع لكونه طريق بديل يربط محافظة الكرك ومنطقة مؤتة بالأغوار الجنوبية، ما يخفف على المواطنين ويسهم في خدمة القطاع الزراعي، إضافة إلى تحسين الواقع التنموي والاقتصادي للمنطقة، إضافة إلى خدمة قطاعي النقل والسياحة.