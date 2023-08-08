الثلاثاء 08 آب 2023
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إنهاء العمل بتحويلات مرورية ضمن "التردد السريع" عمان-الزرقاء

إنهاء العمل بتحويلات مرورية ضمن "التردد السريع" عمان-الزرقاء
إنهاء العمل بتحويلات مرورية ضمن "التردد السريع" عمان-الزرقاء
 تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن انهاء العمل بتحويلات مرورية ضمن مشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء "الحزمة الثانية" بالتعاون مع مديرية الامن العام، اعتبارا من ظهر يوم غد الأربعاء .اضافة اعلان
حيث سيتم العمل على إعادة حركة السير للقادم من الزرقاء باتجاه عمان في المنطقة الواقعة من "نفق المزارع" الى "تقاطع عين غزال" ليربط مع الحزمة الأولى الى مساربه الدائمة بعد أن تم الانتهاء من اعادة انشاء كامل مسارب الطريق للجهة اليسرى (3-4) مسارب وكتف وارصفة وحمايات جانبية مع إعادة ربط كافة المحال التجارية بالاضافة الى تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة والمتمثلة (بخط مياه خو قطر ٦٠٠ ملم، خطوط الاتصالات والتصريف السطحي) شامل أعمال السلامة المرورية واعمال الانارة. 
بالاضافة الى انتهاء العمل في منطقة تقاطع عين غزال والتي تشتمل على جسر (BRT) الخاص بحافلات التردد السريع للقادم من طبربور باتجاه الزرقاء والعكس بطول ٦٠٠ متر، وجسر الشهيد الخاص بالمركبات القادمة من طبربور باتجاه الزرقاء وبطول ٢٠٠ متر بالاضافة الى شمول المنطقة أعلاه على جسور مشاة عدد اثنان.
وتدعو وزارة الاشغال الاخوة المواطنين الى الالتزام بالإشارات الارشادية والتحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام.
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