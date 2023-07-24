اتحاد الجامعات العربية يشارك بورشة عن اساسيا ضمان الجودة بجامعة دمشق

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شارك الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي بورشة عمل نظمتها جامعة دمشق بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بعنوان " اساسيات ضمان الجودة للجامعات والاعتماد المؤسسي ".ووفقا لبيان صدر عن الاتحاد اليوم ناقش المشاركون بالورشة على مدى يومين آلية النشر في مجلات جامعة دمشق ومشروع تطوير الدوريات العربية، ونظام إدارة الجودة والحوكمة الرشيدة والتخطيط الإستراتيجي والاعتماد، وتقييم الأداء المؤسسي والتصنيفات العالمية ومنهجية التقييم، ومتطلبات الاعتمادية الدولية.وأكد الدكتور الحنيطي أهمية الورشة لمناقشتها مفاهيم الجودة ونشر ثقافتها والبرامج الأكاديمية والاعتماد الأكاديمي وطرق التحسين والتقييم المتعلقة باستدامة واستمرار الجودة في البرنامج الأكاديمي وكيفية الحفاظ عليها من الجامعات، والتأكد من سلامتها، وجودة مخرجاتها من كوادر بشرية، ومنتجات البحث العلمي، ومدى فعاليته وجدوى تطبيقه لخدمة المجتمعات المحلية.بدوره أكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد الجبان على العمل المستمر لتحسين تصنيف جامعة دمشق، وتطبيق معايير الجودة والاعتمادية وتطوير مجلات البحث العلمي والنشر الخارجي، مشيراً إلى أن خمس مجلات علمية من منشورات الجامعة دخلت اخيرا تصنيف “الويب أوف سينس العالمي”، كما يتم العمل للحصول على الاعتمادية الدولية للكليات الطبية.من جهتها عرضت مسؤولة التقنيات والمجلات العربية وتطويرها في اتحاد الجامعات العربية الدكتورة امية مراد الجهود التي يبذلها الاتحاد في تطوير المجلات العربية وسعيه الحثيث لضم المجلات العربية الى قادة بيانات سكوبس ما يسهم في نشر البحوث العربية في المجلات العالمية المرموقة .