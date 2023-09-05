الثلاثاء 05 أيلول 2023
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اتفاقية بقيمة 22.55 مليون دولار لخفض فاقد المياه في الجنوب

اتفاقية بقيمة 22.55 مليون دولار لخفض فاقد المياه في الجنوب
اتفاقية بقيمة 22.55 مليون دولار لخفض فاقد المياه في الجنوب
رعى وزير المياه والري المهندس محمد النجار اليوم الثلاثاء في مبنى وزارة المياه والري توقيع اتفاقية تعاون ودعم مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID بقيمة  22.55 مليون دولار مقدمة كمنحة لشركة مياه العقبة.اضافة اعلان
ووقع الاتفاقية مدير عام شركة مياه العقبة المهندس خالد العبيدين لدعم مشاريع شركة مياه العقبة فيما يخص إدارة وتشغيل خدمات المياه في محافظة العقبة وتوفير نحو 1.2 مليون متر مكعب سنويا .
وحضر حفل التوقيع اندرو ماكيم مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة وأمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق وعدد من ممثلي الوكالة و المسؤولين والمعنيين
وبين الوزير أن الحد من الفاقد المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية لقطاع المياه لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 بهدف رفع كفاءة الاستخدام وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي بما يضمن تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لخفض الفاقد المائي ، موضحا ان الوكالة الامريكية ستقدم منحة بقيمة 20.5 مليون دولار أمريكي و يتم تمويل باقي قيمة المشاريع بتمويل ذاتي من شركة مياه العقبة.
وأعرب المهندس محمد النجار عن امتنان الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID لما له من أثر كبير في تعزيز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه نحو رفع أداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية من خلال زيادة قدرة نظام التزويد المائي واستدامة انجازات تخفيض فاقد المياه، والدور الكبير في حماية مصادر المملكة المائية المحدودة ومواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة ودعم الاستراتيجية المائية وزيادة المصادر المائية وتحسين التزويد المائي في شتى أنحاء المملكة.
وتهدف الاتفاقية التي تستمر حتى 2027 ، إلى توفير الدعم لشركة مياه العقبة في خفض الفاقد المائي ضمن منطقة خدمتها في محافظات الجنوب ، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة ودقة نظام الفوترة ورفع نسبة القراءات وكفاءتها واستبدال العدادات القديمة، بالإضافة إلى تزويد المكاتب الادارية في تلك المحافظات بالأجهزة والبرامج المتطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية المطلوبة ، وتتضمن تنفيذ مشاريع مثل بناء خزان جديد بسعة تخزينية 30,000 متر مكعب إضافي في العقبة، بالإضافة إلى بناء محطة لتحسين التزويد المائي من الشاكرية إلى قرية رم.
كما تهدف إلى استكمال أعمال البنية التحتية لأنابيب نقل المياه ضمن خط الديسي-العقبة وخط تزويد رم والحفاظ على المستويات المنخفضة من الفاقد في المياه وذلك للمحافظة على نظام التزويد المستمر الذي تتميز به مدينة العقبة والاستثمارات الصناعية والسياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتأتي الاتفاقية لتعزيز قدرة شركة مياه العقبة في الإدارة والتخطيط من خلال خدمات شركات استشارية تعمل على تزويد الشركة بالخبراء ودعم التنفيذ وبناء القدرات في إدارة المشروع لكافة موظفيها ونقل الخبرة المعرفية وتقديم الدعم الفني للموظفين العاملين على الأنظمة التشغيلية والتحكم عن بعد.
ومن جهته قال اندرو ماكيم “سيعمل تعاوننا المستمر مع وزارة المياه والري الأردنية على تحقيق الاهداف المنشودة ودعم الاستراتيجية المائية للسنين المقبلة. نسعى معا جاهدين إلى توفير كافة اشكال الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض نسبة فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير ادارة المصادر المائية للمملكة على المدى الطويل وذلك في سبيل بناء قطاع مياه مرن للمستقبل وتعزيز الاستقرار والأمن المائي في المملكة”.
و يهدف المشروع على المدى الطويل الى تحسين التزويد المائي لكل من محافظات الجنوب إضافة إلى تحسين تخطيط الاحتياجات والكميات المستقبلية مما سيسهم في رسم ودعم تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للمياه، هذا بالإضافة الى دعم جهود وزارة المياه والري في الوصول إلى النسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي والبالغة 2% للوصول إلى تحقيق النسبة المخطط لها والبالغة 25% بحلول عام 2040.
يذكر ان الاتفاقية الجديدة هي جزء من اتفاقيات ال FARA وهي سلسلة من مجموعة اتفاقيات تمويلية من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تم ابرامها مسبقا ضمن مشروع خفض الفاقد المائي بمرحلته الثالثة والتي تشمل كافة شركات المياه الأردنية وتغطي مناطق خدماتها.
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