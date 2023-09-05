الثلاثاء 05 أيلول 2023
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اتفاقية تعاون بين إيطاليا والأمم المتحدة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة بالأردن

توقيع اتفاقية تعاون بين إيطاليا والأمم المتحدة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة بالأردن
توقيع اتفاقية تعاون بين إيطاليا والأمم المتحدة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة بالأردن
وقعت حكومة إيطاليا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بعنوان "مشاركة فاعلة للمرأة في تشكيل المستقبل السياسي في الأردن"، في خطوة مهمة نحو دعم جهود الأردن الرامية لتمكين المرأة ودعم دورها في بناء المجتمع وتعزيز فرص مشاركتها وتأثيرها في عملية صنع القرار، بما يضمن مستقبلا سياسيا شاملا للجميع يقوم على مبادئ المساواة والعدالة.اضافة اعلان

ويمول المشروع من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، ويهدف إلى خلق بيئة ملائمة للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة للمرأة من خلال نظام تشريعي وسياسات وممارسات وتوجهات عامة تعزز العدالة الاجتماعية وتوفر فرصا متساوية للنساء.

ولتحقيق هذه الأهداف، يسعى المشروع إلى تعزيز المنظومة المؤسسية والسياسية على حد سواء ويهدف إلى حشد دعم أصحاب المصلحة والفئات المجتمعية للإصلاحات السياسية والقانونية الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

كما يهدف إلى تعزيز إدماج منظور النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في عمل الأحزاب والجهات السياسية، بالإضافة إلى دعم دور وسائل الإعلام في تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية وأهمية انخراط المرأة في الحياة السياسية وغيرها من المجالات، وأخيرًا، تنفيذ حملات توعية تهدف إلى تعزيز الأدلة حول واقع ومعيقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية والقيادة وتقدم توصيات عملية لمواجهتها.

وأكد الممثل القُطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، أن "المشاركة السياسية للمرأة عامل أساسي لنمو وتطور المجتمعات. وتمثل هذه الشراكة مع إيطاليا نقطة محورية حاسمة في رحلتنا المشتركة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في الأردن. من خلال جمع قوتنا وخبراتنا، نحن واثقون من أننا يمكننا أن نحقق تغييرًا ذا مغزى ونخلق بيئة حيث لا تُسمع أصوات النساء فقط، بل تؤثر أيضًا على مستقبل الوطن".

وأضاف السفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بيزوتي: "أن الحكومة الإيطالية تلتزم بدعم تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم. نعتقد أن النساء والفتيات أساسيات لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولاً. سيساعد هذا المشروع، الذي تموله حكومة إيطاليا، في تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية في الأردن. من خلال تقديم التدريب والدعم للنساء، يمكننا المساهمة في خلق ساحة أكثر تكافؤًا وضمان صوت النساء في عملية اتخاذ القرار".

ويعكس توقيع الاتفاقية التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن وحكومة إيطاليا بخلق تأثير دائم من خلال تجاوز الحواجز وخلق فرص لمشاركة النساء بفعالية في الحياة السياسية بالأردن.
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