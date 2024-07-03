اتفاقية لتدريب 9 آلاف معلم لغة إنجليزية

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ووقع الاتفاقية عن الوزارة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وعن المجلس أليكس لامبيرت مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن والشرق الأدنى.وبحسب الاتفاقية التي تأتي لتعزيز التعاون المشترك سيتم تعديل نطاق تنفيذ برنامج التعليم من أجل النجاح لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية، بحيث يستهدف (3000) معلم لغة إنجليزية سنويًا ولمدة ثلاث سنوات بما مجموعه (9000) معلم.كما يستهدف جميع مشرفي اللغة الإنجليزية في إدارة الإشراف والتدريب التربوي في مركز الوزارة والميدان، وبحيث يكون التدريب متمازجًا وفق الخطة التنفيذية التي يقرها الجانبان.وسيتم تنفيذ التدريب بالتنسيق والتعاون ما بين مديرية الإشراف والتدريب في وزارة التربية وقسم برامج اللغة الإنجليزية في المجلس الثقافي البريطاني.