الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاقية لتقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم المتعرضين لإصابات العمل

توقيع اتفاقية لتقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم المتعرضين لإصابات العمل
توقيع اتفاقية لتقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم المتعرضين لإصابات العمل
وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في محافظة إربد اتفاقية تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل والحالات المحولة من المؤسسة للاستشارات الطبية أو للعلاج أو إجراء الفحوصات الطبية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان

وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة إن هذه الاتفاقية بداية لسلسلة اتفاقيات سيتم توقيعها بين المؤسسة وعدد من الجهات الطبية الأخرى لاحقاً وستراعي فيها التوزيع الجغرافي؛ بهدف تغطية كافة محافظات المملكة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمنشآت الخاضعة للضمان؛ بهدف تخفيف الوقت والجهد عليهم، ما يضفي على خدماتها القائمة مزيداً من التطور والحداثة، موضحاً أن المؤسسة تعد ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة، وأنها تضع على عاتقها توفير الحماية الممكنة لكافة المؤمن عليهم وضمن معايير متقدمة وخدمات متميزة.

وأشاد الطراونة بمستشفى الملك المؤسس باعتباره من أهم المؤسسات الطبية العلاجية التي نفتخر بها في الأردن ويشكل منارة علمية طبية ويتمتع بإدارة من نخبة أبناء الوطن، مضيفاً أن ما يهمنا تقديم الخدمة الطبية العلاجية المناسبة والمميزة للمصابين بغض النظر عن تكلفة علاجهم، ولما سيكون له من أثر كبير في تسريع إجراءات المعالجة والتخفيف على المصابين وأصحاب العمل وعدم تحملهم أي أعباء مالية، وهو ما يؤكد التزام المؤسسة بمسؤوليتها القانونية الكاملة إزاء التكفل بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل.

بدوره، أعرب مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور خلدون بشايرة عن شكره للمؤسسة لثقتها بالتعاقد مع المستشفى، مبيناً أن مستشفى الملك المؤسس متخصص بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لمرضاه ضمن المعايير الدولية وسياسات الجودة، ويتمتع بمهنية عالية وكادر طبي مؤهل ومدرب ومتميز، ويحتوي على كافة التخصصات الطبية، مؤكداً أن المستشفى مجهز بأحدث المعدات الضرورية لإجراء العمليات كافة ويمتلك أحدث الأجهزة الطبية، ويوفر البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة للكادر الطبي والأكاديمي المتخصص، حيث ندرب 4500 طالب في كافة التخصصات الطبية والتمريضية والمساندة.

وبين بشايرة أن التعامل في تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل سيتم من خلال الربط الإلكتروني بين المستشفى ومؤسسة الضمان دون إقحام المؤمن عليه أو صاحب العمل بأي تفاصيل تتعلق بالوثائق أو المطالبات المالية التي تترتب على كلف المعالجة الطبية وذلك لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية المقدمة للمنتفعين.

وتضمنت الاتفاقية أن المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل سيقدم لهم إجراءات المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وكافة الأجور من يوم الدخول إلى يوم الخروج من المستشفى، باستثناء عمليات التجميل والمعالجات السنية ومرافق المؤمن عليه المصاب وغيرها ما لم توجد موافقة من مؤسسة الضمان على ذلك.
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