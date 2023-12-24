الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاقية لتوفير محتوى إلكتروني لطلاب غزة

توقيع اتفاقية لتوفير محتوى إلكتروني لطلاب غزة
توقيع اتفاقية لتوفير محتوى إلكتروني لطلاب غزة
وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركة جو أكاديمي اتفاقية تعاون في مجال توفير محتوى إلكتروني مسجل مجانًا لطلاب أهلنا في غزة لجميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الثانوية العامة وبالاعتماد على المناهج الفلسطينية.اضافة اعلان

وتهدف هذه المبادرة التي يطلقها الطرفان لتأمين أكثر من 200,000 طالب في غزة بمحتوى المادة الإلكترونية التعليمية في المواد كافة؛ مثل العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية، ما يسهل من استمرارية العملية التعليمية داخل قطاع غزة في مختلف الظروف.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي: "حسب الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن نسبة المتعلمين في قطاع غزة تزيد عن 96%، وهو مؤشر على أهمية التعليم بالنسبة لأهلنا في غزة، ومن هذا المنطلق نطلق اليوم هذه المبادرة والتي تسهل من سير العملية التعليمية على الطلاب في غزة وفي كافة المراحل الدراسية".

وحول هذه الاتفاقية، أعرب الرئيس التنفيذي المهندس علاء جرار عن فخره بهذه الخطوة قائلاً: "تتمثل مهمتنا الكبيرة في تسخير التكنولوجيا لتذليل الصعوبات والتحديات الناجمة عن الظروف المختلفة لتمكين الأجيال المختلفة من متابعة العملية التعليمية انطلاقاً من إيماننا بأن التعليم هو ركيزة التطور والتقدم في المجتمعات".

وأضاف جرار: "تنسجم هذه الاتفاقية مع رؤيتنا الإنسانية الهادفة لخدمة مجتمعنا ومحيطنا، حيث إن التعاون مع واحدة من أهم المؤسسات الوطنية العاملة على توفير المساعدات لأهلنا في غزة على مدار الساعة في مختلف المجالات يضفي أهمية متزايدة على هذه الاتفاقية".

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وما تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم"، ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.
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