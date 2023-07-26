الخميس 27 تموز 2023
النسخة المطبوعة

اتفاقية لدعم تنفيذ مشاريع في 15 بلدية بـ7 ملايين دولار

وزارة الإدارة المحلية - (أرشيفية)
الإدارة المحلية
 وقعت وزارة الإدارة المحلية، ومنظمة العمل الدولية، اتفاقية لدعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية في 15 بلدية في إطار المرحلة السادسة، من مشروع العمالة المكثفة في الأردن الممول من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.اضافة اعلان
وقال أمين عام الوزارة المحلية المهندس حسين مهيدات، خلال توقيعه الاتفاقية، إن مشروع العمالة المكثفة يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية المحلية من خلال توفير فرص عمل تنعكس إيجابا على المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف أن الاتفاقية تبلغ قيمتها نحو 7 ملايين دولار أميركي (4.96 مليون دينار)، وتهدف إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية وإعادة تأهيلها باستخدام أسلوب العمالة المكثفة، في عدد من البلديات لتوفير فرص عمل قصيرة المدى لأردنيين وسوريين في المناطق الأقل حظا، لتأمين دخل قصير الأجل لهم وتحسين سبل عيشهم.
بدوره أكد مدير المشروع في منظمة العمل الدولية شايليندرا جها كومار، أن المنظمة ملتزمة دائمًا بتنفيذ مشاريع من شأنها إيجاد ظروف عمل لائقة لمواجهة الضغط على الخدمات بسبب الأزمة السورية.
من جهته، قال مدير مكتب بنك التنمية الألماني في عمان، الدكتور مارك شفيته، إن الحكومة الألمانية والبنك الألماني للتنمية ملتزمان بدعم الفرص الاقتصادية وإيجاد فرص عمل تسهم في التماسك الاجتماعي، وتدعم توفير فرص عمل خضراء شاملة.
وسيوفر هذا الجهد المشترك، فرص عمل لائقة قصيرة الأجل بواقع 110 آلاف يوم مدفوع الأجر لـ1250 شخصا، 50 % منهم أردنيون، و50 % منهم سوريون بما في ذلك 30 % من النساء، و5 % من ذوي الإعاقة.
وستدعم وزارة الإدارة المحلية، منظمة العمل الدولية في الاختيار التنافسي للبلديات المستفيدة، وبناء القدرات والإشراف على أساس معايير محددة مسبقا، وضمان أقصى قدر من الاحتراف والشفافية، بما في ذلك معايير تقييم الاستشارات الفنية والمالية والمجتمعية. بعد عملية الاختيار.
وتبلغ قيمة التمويل للمرحلة السادسة من المشروع 18 مليون يورو للتنفيذ على 24 شهرا، وسيجري توقيع اتفاقيات التنفيذ مع البلديات المختارة في محافظات: عمان، والبلقاء، وعجلون، وجرش، وإربد، والمفرق، والزرقاء.
يشار إلى أن مشروع العمالة المكثفة بدأ العمل منذ عام 2016 للاستجابة الطارئة لأزمة اللاجئين السوريين لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات المتعلقة باللجوء السوري.-(بترا)
ايمن الصفدي

الصفدي يبحث ونظيره البريطاني جهود حل الأزمات الإقليمية منذ2 ساعة

شعار المؤسسة التعاونية الأردنية-(رشيفية)

الشلبي: 346 جمعية زراعية تستفيد من دعم "التعاونية الأردنية" منذ2 ساعة

الأميرة منى الحسين خلال رعايتها احتفال منظمة الصحة العالمية بالذكرى 75 لتأسيسها-(بترا)

الأميرة منى الحسين ترعى الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس "الصحة العالمية" منذ2 ساعة

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري-(أرشيفية)

تغذية اللاجئين تتراجع مع خفض المساعدات الأممية منذ2 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النواب خلال جلسة سابقة لهم- (أرشيفية)

جدل "الجرائم الإلكترونية" ينتقل لـ"النواب" اليوم

منذ2 ساعة
نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تطالب بتعديلات على "الجرائم الإلكترونية"

منذ2 ساعة
"أطباء بلا حدود": سكان "مسافر يطا" يتعرضون لتهجير قسري

"أطباء بلا حدود": سكان "مسافر يطا" يتعرضون لتهجير قسري

منذ2 ساعة
جانب من اجتماع "التعليم النيابية" بوزير التربية والتعليم عزمي محافظة أمس - (بترا)

محافظة: التصحيح بالماسح الضوئي للحفاظ على مصداقية التوجيهي

منذ2 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال لقائه نظيره العراقي في بغداد أول من أمس-(بترا)

زيارة الخصاونة لبغداد: الخيار الأردني في التحالف مع العراق أولوية

منذ2 ساعة
جامعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)

4970 طالبا يتقدمون لامتحانات "الشامل" العملية اليوم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد – إنسان" (3) ..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

وقفية الجامعة الأردنية تستحق الدعم

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"العطارات".. ليست الوحيدة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الجرائم الإلكترونية" وكأس السوبر!

خالد خطاطبة |اليوم

شراء مقعد في البرلمان

سميح المعايطة |اليوم

بعقل بارد بعيدا عن العاصفة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات | منذ2 ساعة
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات | منذ2 ساعة
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
 