الأربعاء 02 آب 2023
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اجتماع لإيجاد حلول مرورية في عدد من شوارع عمان (أسماء)

الأمانة و السير يبحثان إيجاد حلول مرورية لعدة مواقع في عمان
الأمانة و السير يبحثان إيجاد حلول مرورية لعدة مواقع في عمان

عُقد في أمانة عمان اليوم الاربعاء اجتماع تنسيقي ضم 
إدارة المرور في  أمانة عمان وإدارة السير المركزية ؛ لمناقشة حزمة من الحلول الفنية لمعالجة الاختناقات المرورية بعدة مواقع من العاصمة عمان . اضافة اعلان
وقال مدير دائرة السير العميد فراس الدويري أن التنسيق والتعاون الدائم بين مديرية الامن العام ممثلة بإدارة السير وأمانة عمان يهدف الى وضع الحلول للازدحامات المرورية التي تشهدها العاصمة والتخفيف من آثارها ، ومناقشتها بشكل مباشر وميداني مع المعنيين واصحاب الاختصاص لدى الجانبين .
بدوره أكد نائب مدير المدينة للاشغال العامة المهندس نبيل الجريري على أهمية إدارة الازمات المرورية ومعالجة المواقع التي تشهد ازدحامات أولاً بأول والتي تعد تحديا للجهات المعنية بالحركة المرورية. 
وبين المدير التنفيذي للمرور المهندس محمد الفاعوري أن المواقع التي ستشهد حلول مرورية لتنظيم حركة السير فيها تشمل، محور شارع الاستقلال وشارع الملكة نور ، شارع الأمير هاشم وصولاً لشارع القدس ، ميدان جمال عبد الناصر ، ميدان الشميساني، تقاطع شارع الاستقلال مع شارع الاردن، اشارات مستشفى الملكة علياء ، تقاطع مشاغل الامن العام ، تقاطع تايم مول في طبربور ، دوار الخريطة في ضاحية الياسمين وتقاطع شارع الملكة زين الشرف مع شارع المطار. 
وأضاف الفاعوري أن الاعمال الفنية في المواقع المذكوره بدأت وسيتم الانتهاء والاعلان عنها تباعاً.
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