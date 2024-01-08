اجتماع يبحث مشاكل المواصلات بمصانع سحاب والموقر

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بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني مع رئيس جمعية المستثمرين الأردنية عاصم سمارة ووفد الجمعية المرافق، سبل حل مشكلة المواصلات التي تواجه موظفي المصانع في مناطق سحاب والموقر.وناقش المجتمعون اليوم الاثنين، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات، آليات تساعد زيادة فرص العمل وتحفيز استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الأردنية.وبحثوا التحديات التي تواجه العاملين في المصانع وضرورة زيادة مشاركة الإناث وتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.وأكدت التهتموني أهمية التعاون بين جميع الجهات لإيجاد حلول لمشكلة المواصلات في هذه المناطق ودعم تنفيذها، موضحة أن ذلك سيشكل تقدمًا نوعيًا في أكبر تجمع صناعي في الأردن، محققًا المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للجميع.من جانبه، أشار سمارة إلى جهود الجمعية في تحسين بيئة العمل الصناعية في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية ومناطق سحاب والموقر.وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من هيئة تنظيم النقل البري والجمعية لغايات وضع الحلول المناسبة لـتأمين خدمة النقل للعاملين في هذه المصانع.