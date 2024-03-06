الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وباردة نسبيا حتى السبت

جرش
جرش

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء يضعف الهطول، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.


ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتكون الأجواء السبت، غائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 5 وفي مرتفعات الشراة 17 - 6، وفي مناطق البادية 20 - 7، وفي مناطق السهول 18 - 8، وفي الأغوار الشمالية 25 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 15، وفي البحر الميت 26 - 14، وفي خليج العقبة 28 - 15 درجة مئوية.- (بترا)

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