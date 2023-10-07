اختتام المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي على إجراءات حماية الأسرة

اضافة اعلان

اختتمت أعمال المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي على دليل إجراءات إدارة حماية الأسرة والأحداث للتعامل مع حالات العنف الأسري أمس والذي نفذه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف/مكتب الأردن.واستهدف البرنامج الذي عقد في محافظة العقبة ممثلين عن إدارة حماية الأسرة والأحداث ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة/ الطب الشرعي والنفسي وقرى الأطفال SoS في إقليم الجنوب.وتضمن البرنامج التدريبي تقديم المشاركين والمشاركات لجلسات تدريبية على مواضيع الدليل باستخدام أدوات التدريب المختلفة كتقديم العروض وعمل مجموعات عمل وتوزيع الأدوار وطرح الأسئلة والإجابة عليها.وأشار الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي خلال حضوره حفل الاختتام الى أن المجلس يسعى مع شركائه ومع منظمة اليونيسف باستمرار الى التطوير والتحديث بمنظومة الحماية من العنف وتمثلت هذه التحديثات بإعداد إجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجالة لحالات العنف من خلال ترسيخ منهجية إدارة الحالة التي حددت الآليات والأدوات والإجراءات والمسؤوليات للجهات كافة مقدمة الخدمة لحالات العنف.وقال إن أهمية هذا البرنامج تأتي لتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، على الإجراءات الموجودة في الدليل، مبينا انه سيكون في نهاية البرنامج تقييم للمشاركين والمشاركات وفقاً لمعايير معتمدة لغايات اعتمادهم من قبل مؤسساتهم كمدربين لتدريب زملائهم المعنيين في التعامل مع حالات العنف على مواضيع الدليل.وتضمنت المرحلة الأولى التدريب على مواضيع الدليل المتضمنة السياسات والتشريعات والأطر الناظمة والتعريفات والمبادئ الإنسانية اضافة لإجراءات إدارة حماية الأسرة والأحداث في التعامل مع حالات العنف الأسري والمهام والمسؤوليات المناطة بالعاملين مع الحالات، ومسارات التعامل مع الحالات وفقًا لتصنيفها كالاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وإفساد الرابطة الزوجية.كما تضمنت المرحلة الأولى إجراءات الطب الشرعي والحالة للنساء المعرضات للخطر، وإدارة الحالة لمؤسسات المجتمع المدني.وكانت المرحلة الثانية قد تضمنت مهارات وأساليب التدريب إعطاء مهارة التدريب الفعال وسياساته، بالإضافة لفنيات تصميم الجلسة التدريبية وتوزيع المهام، وآليات التقييم القبلي والبعدي.وكان المجلس واليونيسف قد قاما بإعداد دليل إجراءات إدارة حماية الأسرة والأحداث للتعامل مع حالات العنف الأسري في العام 2021 وتم البدء بتنفيذ برنامج تدريبي عليه ببداية هذا العام استهدف إقليم الوسط، واستكمل اليوم لإقليم الجنوب، وسينفذ البرنامج في إقليم الشمال خلال الربع الأخير من هذا العام.-(بترا)